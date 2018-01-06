Порошенко рассчитывает на приход в Украину "серьезных" инвесторов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Президент Петр Порошенко надеется, что в 2018 году в Украину придут "серьезные" инвесторы и страна продолжит развиваться.

"В 2018-ом страна продолжит уверенно развиваться. В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам", — написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске издания "Новое время" и "The Economist Мир".

Порошенко заявил, что в 2018 году украинцы увидят больше отремонтированных дорог и новое вооружение для армии. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику, а смета вооруженных сил Украины увеличена еще на 25% и составляет 86 миллиардов гривен (более 3 миллиардов долларов по курсу нацбанка).

"Уже четыре года мы совмещаем реформы с оборонительными усилиями по защите страны против российской агрессии. Другого не дано. Так пусть же слова мир и развитие объединятся в главный указатель движения на 2018 год: Мир и развитие. Для этого нам нужны не внутренняя борьба всех против всех, а консолидация усилий власти, гражданского общества, международных партнеров. И это — единственно возможный путь для успешной Украины", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что частные компании, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, за прошедший год получили контракты на сумму 29,3 миллиона гривен по результатам тендеров.