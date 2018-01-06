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    Культура

    В базу "Миротворца" попали сразу семь российских музыкантов

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (511)

    (обновлено: )79739
    В базу попали музыканты-барды Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.
    Анатолий Киреев
    accords.cu.cc

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Семь российских музыкантов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    "Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей

    Как сообщается на сайте, в базу попали музыканты-барды Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

    Указывается, что все они внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и за "участие в пропагандистских мероприятиях". Как отмечается на сайте, они участвовали в фестивале авторской песни "Встреча с юностью", который проходил в Алуште в Крыму.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинского композитора Владимира Быстрякова за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины".

    Смотрите также: Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве

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