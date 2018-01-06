Патриарх Кирилл совершает ночное Рождественское богослужение

Предстоятель Русской православной церкви вместе с многочисленными архиереями и священнослужителями отслужит Рождественскую утреню, а после этого — праздничную Божественную литургию.

В дни главных церковных праздников — Рождества и Воскресения Христова — патриарх Кирилл, по традиции, совершает богослужения в главном соборе РПЦ — храме Христа Спасителя, вмещающем до пяти тысяч верующих.

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Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.