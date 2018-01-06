Рождество на украинском ТВ: богослужений - мало, сериалов - много

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

К празднику Рождества зрители ждут волшебства даже от телевизора. Однако в этом году телепрограмма мало удивляет: богослужений, рождественских передач, концертов планируют показать немного, зато фильмов и сериалов, среди которых много российских, предостаточно.

Так, рождественские богослужения покажут только "Интер", телеканал "Украина" и Первый национальный.

При этом "Интер", к примеру, сделал ставки на советские фильмы, а из концертов покажет "Рождественские встречи Аллы Пугачевой", телеканал "Украина" — на российские комедийные сериалы, а СТБ — на фильмы украинского режиссера Оксаны Байрак. РИА Новости Украина Евгений Котенко Рождество-2018: план мероприятий по Украине

"1+1" по традиции снова сделает ставку на Вечерний квартал — покажет даже выпуск за прошлый год. Но вместе с тем, украинцам покажут и фильм на религиозную тему "Выход: боги и цари" в 20:15 (ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена). Увидеть праздничные концерты граждане смогут лишь поздней ночью.

РИА Новости Украина выяснило, чем телеканалы собираются удивить украинцев на Рождество.

"1+1"

6 января

В канун Рождества уже по традиции днем состоится показ "Вечернего квартала" (16:35), а вечером — повтор прошлогоднего новогоднего выпуска (20:15). В течение дня и вечера — несколько выпусков "Светской жизни" (Новогодний карнавал 2017) — в 11:05, 12:05 и в 23:40.

И лишь ночью (00:40) украинцы смогут посмотреть Рождественскую историю с Тиной Кароль, а также концерт Океана Эльзы "Без границ" (02:10).

7 января

В первой половине дня украинцы смогут увидеть ряд развлекательных передач — "Рассмеши комика", "Мир наизнанку". Вечер будет посвящен фильму на религиозную тему "Выход: боги и цари" в 20:15 (ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена).

Также вечером покажут фильм "Башня" об ужасном пожаре, который охватил башни-близнецы в центре Сеула.

Не обойдется и 7 января без очередного выпуска "Светской жизни" — в 1:15.

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Интер

6 января

В канун Рождества с утра украинцам будут показывать советские фильмы (06:55 — "Артист из Кохановки", 08:30 — "Эта веселая планета", 10:25 — "Зайчик", 12:10 — "Девчата").

Однако уже к обеду тематика передач станет более рождественской.

В 16:15 покажут документальный проект "От Рождества до Крещения". Телезрители вместе со съемочной группой пройдут по земному пути Иисуса Христа — от Рождества и до Крещения в Иордане. Дотронутся до Рождественской звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере.

Традиционно "Интер" покажет праздничные службы. Прямая трансляция с Рождественских богослужений начнется с 17:00.

В 19:00 на телеканале выйдет праздничный выпуск передачи "Касается каждого. Рождественские чудеса".

Вечер же будет посвящен украинским и российским фильмам, сериалам.

В 20:30 покажут российский сериал "Запретная любовь"

А поздним вечером — художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки" (22:40) и украинский фильм "Елка. Кролик. Попугай"(00:35).

7 января

С 09:00 украинцам будут транслировать Рождественские богослужения. А также в 11:00 специальный рождественский выпуск программы "Готовим вместе" по мотивам художественных произведений.

В обед в основном будут транслировать опять советские фильмы (в 13:00 — "Замороженный", 18:10 — "Иван Васильевич меняет профессию"). Но покажут и концерт Ирины Федишин "Цветет калина" (16:45).

Вечер будет посвящен новостям и опять российскому сериалу "Запретная любовь" (20:30).

Завершающим аккордом Рождества станет показ "Рождественских встреч Аллы Пугачевой" (в 22:40).

Телеканал "Украина"

6 января

Предрождественская программа будет посвящена новостям, фильмам и комедийным российским сериалам.

12:00 и 15:15 — Т/с "Две жизни";

17:25 и 19:40 Х/ф ""Жены на тропе войны";

Вечером в 22:00 покажут развлекательную передачу "Все будет хорошо", а ночью в 01:20 — художественный фильм "Как-то на Новый год".

7 января

На Рождество на телеканале не покажут рождественских богослужений.

Как и на Святвечер, вещательная сетка канала состоит из новостей, фильмов и сериалов.

В 10:20 покажут русскую мелодраму "Снегурочка для взрослого сына", а в 12:10 — телесериал "Две жизни".

17:20 и 19:30 — фильм "Линии жизни».

Вечером на Рождество украинцам покажут российскую мелодраму "Не отрекаются любя.." (22:00).

Первый национальный

6 января покажут ряд документальных сериалов "Дочки Евы", "1000 дней для планеты". В 14:15 покажут художественный фильм "Яков".

С 17:00 начнут показывать рождественские богослужения, но вот вечер будет посвящен истории кино и биатлону.

На Рождество, утром в 9:30, покажут праздничные богослужения, а вечер будет посвящен документальному сериалу "Чудеса Китая" (17:30) и британскому фильму "Странное путешествие Мэри Брайант" (18:25).

Новый канал

6 января

Вещательная сетка "Нового канала" на Рождество также будет заполнена фильмами, мультфильмами и сериалами (М/ф "Тарзан", М/ф "Тарзан и Джейн", м/ф "Тарзан 2", Х/ф "Белоснежка: Месть гномов", французский криминальный боевик "Такси" и "Такси-2").

Вечером украинцам покажут американский боевик "Нечего терять" (22:40), а также американскую кинокомедию "Машина времени в джакузи 2"(00:40).

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В 12:00 на экранах покажут американскую кинокомедию "Большой папа", а в 13:50 — американскую фантастическую комедийную драму "Клик: С пультом по жизни", а также разные части французского боевика: 16:00 — "Такси", 17:40 — "Такси 2", 19:30 - "Такси 3".

Вечером на Рождество украинцам покажут американский триллер "Перевозчик: наследие" (21:00).

СТБ

6 января

Канун Рождества на СТБ будет посвящен развлекательным передачам: 06:00 "ВусоЛапоХвіст", 08:05 "Караоке на Майдане", 09:00 "Все будет вкусно!"

Утром в 10:00 украинцам также покажут романтический фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки".

А вот вечер целиком будет посвящен фильмам украинского режиссера Оксаны Байрак. Сначала в 19:00 покажут фильм "40+, или Геометрия чувств", а в 22:40 ее другой фильм под названием "В двух километрах от Нового года".

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7 января на Рождество с утра украинцам на повторе опять будут показывать развлекательные передачи: "Все будет вкусно!" и "Караоке на Майдане".

Днем — украинский сериал "Папа Дэн", а вечером — покажут еще один фильм Оксаны Байрак под названием "Поделись своим счастьем" (в 19:00).

По материалам из открытых источников интернет