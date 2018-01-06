Порошенко с супругой и детьми поздравили украинцев с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко в праздничном поздравлении по случаю Рождества попросил украинцев помолиться за украинских военных.

"Рождество — рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость… Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе — вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы", — сказал Порошенко в праздничном поздравлении по случаю Рождества, опубликованном на сайте президента Украины.

Порошенко поздравлял украинцев вместе с женой Мариной и детьми. Супруга президента призвала в Рождество вспомнить "теплым словом тех, кто живет в нашем сердце", и поблагодарить родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что "мы вместе".

Читайте также — Рождество на украинском ТВ: богослужений — мало, сериалов — много