Путин поздравил с Рождеством

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа".

Президент отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в России, а также развитию межрелигиозного и межнационального диалога.

"Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия", — говорится в поздравлении президента.

Напомним, православные отмечают в воскресенье Рождество Христово. Рождество Христово – один из главных праздников православной церкви.