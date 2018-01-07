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    Путин поздравил с Рождеством

    (обновлено: )22262
    Владимир Путин отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

    "Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа".

    Президент отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в России, а также развитию межрелигиозного и межнационального диалога.

    "Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия", — говорится в поздравлении президента.

    Напомним, православные отмечают в воскресенье Рождество Христово. Рождество Христово – один из главных праздников православной церкви.

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