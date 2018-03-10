ТОП темы в мире: улика против Трампа, неожиданная поддержка "Нацфронта"

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Место встречи Трампа и Ким ЧенЫна

Западные СМИ обсуждают возможное место встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким ЧенЫна, сообщения о которой стали общемировой сенсацией.

Как пишет газета NewYorkTimes, организация встречи выглядит такой "рискованной и неправдоподобной", что некоторые помощники Трампа сомневаются, что она вообще состоится. Однако в администрации уже рассматривают различные логистические аспекты мероприятия, а высокопоставленный представитель госдепа сообщил, что наиболее очевидной площадкой для него является так называемый Дом мира – здание для переговоров в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею. Другие официальные лица указывают, что Вашингтон сначала должен установить прямые контакты с Пхеньяном, чтобы проверить серьезность намерений Ким ЧенЫна, передавшего приглашение через представителей Южной Кореи.

Скептики предупреждают, что лидер КНДР способен в последний момент изменить свое решение или нарушить обещание о приостановке ядерных и ракетных испытаниях. Британская Times сообщает, что о возможности выступить страной-организатором встречи сообщил Китай. "Наша роль… крайне важна", — цитирует издания неназванного представителя китайского МИД.

REUTERS Damir Sagolj Ким Чен Ын

Показания в обмен на время

Юридическая команда президента США Дональда Трампа планирует организовать его беседу со спецпрокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером в обмен на скорейшее окончание расследования, пишет газета WallStreetJournal. Согласно изданию, Трамп может согласиться дать показанию Мюллеру, если спецпрокурор назначит точную дату окончания следствия или хотя бы его части, касающейся самого президента.

Один из собеседников издания отмечает, что речь может идти о сроке в 60 дней после того, как состоится беседа. Юристы Трампа также хотят ограничить диапазон возможных вопросов, которые, по их мнению, должны быть в основном сосредоточены на увольнении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Издание отмечает, что адвокаты находятся под давлением президента, желающим окончить расследование как можно скорее. По его мнению, затянувшаяся процедура является источником беспорядка, который вредит государству.

Источники близкие к ситуации сообщают, что переговоры представителей Трампа с командой Мюллера находятся в ранней стадии. Между тем аналитики скептически относятся к возможности сделки.

"У таких вещей не может быть дедлайна. Кто-то за день до него придет к спецпрокурору и скажет, что у него есть сенсационная информация… И что же Мюллер должен сказать: извините, завтра дедлайн?" — заявил газете Питер Зайденберг, бывший федеральный прокурор и эксперт по правительственным расследованиям.

Приглашение на конкурс красоты как улика

Как свидетельствуют очередные "утечки" из "российского досье", ведущих его следователей больше интересуют другие вопросы, чем кадровая политика Дональда Трампа в отношении главных силовиков страны.

Газета WashingtonPost пишет, что в 2013 году Трамп написал личное письмо российскому президенту РФ Владимиру Путину с приглашением стать гостем конкурса "Мисс Вселенная", который в том году проходил Москве, сообщает газета WashingtonPost. Сообщается, что письмо было отправлено в июне 2013 года, в этом же месяце Трамп оставил в Twitter сообщение, в котором рассуждал о возможности подружиться с Путиным, если российский президент посетит конкурс.

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Сообщается, что письмо, известное как первая попытка Трампа установить прямые контакты с Путиным, было передано команде, расследующей так называемое "российское вмешательство" на президентских выборах в США в 2016 году. Было ли это письмо доставлено президенту РФ, и ответил ли он на него, неизвестно, отмечает газета. Адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что не знаком с письмом и назвал сообщения о нем "чепухой".

Бэннон на съезде "Нацфронта"

За день до открытия съезда партии "Национальный фронт" французские крайне правые получили неожиданную поддержку: стало известно, что конгресс в Лилле посетит бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон, пишет газета Guardian. О высоком американском госте объявил вице-президент партии Луи Алио.

"Добро пожаловать, Стив Бэннон, который завтра (в субботу) выступит перед нашим конгрессом и встретится с Марин Ле Пен", — написал он в Twitter. "Бэннон олицетворяет отказ от установленного порядка, одним из худших символов которого является ЕС и Брюссель. Он, как и Трамп, как Маттео Сальвини, понял желание народа взять судьбу в собственные руки", — добавил Алио.

Отмечается, что это первый съезд "Нацфронта" после президентских выборов, на которых лидер партии Ле Пен вышла во второй тур, но там чувствительно уступила Эммануэлю Макрону. Теперь Ле Пен пытается преобразовать партию, чтобы улучшить свои электоральные шансы, но при этом сталкивается с оппозицией внутри движения, пишет издание. На конгрессе в Лилле помимо избрания нового руководства, делегатам также предстоит проголосовать за новое название партии, необходимое, по словам Ле Пен, чтобы стать "взрослыми".