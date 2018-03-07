Госдеп о заявлениях Насти Рыбки о выборах в США: странная история

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой, заявила официальный представитель дипведомства США Хезер Науэрт. Она отметила, что слова Рыбки о выборах в США — "очень странная история".

"Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", — сказала Науэрт. Она отказалась комментировать утверждения Рыбки, что ей известна некая информация о "российском вмешательстве" в выборы в США. "Это звучит как очень странная история", — заявила Науэрт.

Ранее полиция таиландской Паттайи арестовала за проведение нелегального "секс-тренинга" десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один гражданин Латвии. Им грозит депортация на родину. Англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором все 10 человек просят защиты у США. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища.

Вашукевич также заявила, что готова предоставить американской прессе информацию о связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда. В понедельник в американском посольстве в Минске, комментируя информацию об обращении Вашукевич в США за убежищем, сообщили, что просящий политического убежища в США должен находиться на территории этой страны, а за пределами США можно обратиться только за статусом беженца.

Ранее также сообщалось, что иск против Вашукевич и Кириллова подал бизнесмен Олег Дерипаска из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.

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Напомним, спецпрокурор США Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.