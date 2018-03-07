Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии

Владимир Матвеев, обозреватель

Победа правоцентристской коалиции во главе с "Лигой Севера" Маттео Сальвини и Движения "Пяти звезд" на парламентских выборах в Италии знаменует собой значительные перемены в политическом ландшафте страны и подтверждает центробежный тренд в Евросоюзе, спровоцированный миграционным и долговым кризисом, недовольством расходов на социальное обеспечение и уровнем безработицы.

Результаты парламентских выборов в Италии, которые состоялись в воскресенье, проиллюстрировали поражение правительственной партии и убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового парламента политических сил, исповедующих идеологию евроскептицизма.

На выборах в Италии, состоявшихся 4 марта избиратели голосовали сразу и за депутатов нижней палаты, и за сенаторов.

Победу одержали правый центр с "Лигой Севера" во главе и Движение "Пяти звезд". Согласно данным, по итогам обработки почти всех бюллетеней, на выборах в Сенат больше всего голосов (около 37%) набирают выступившие на этих выборах вместе правые центристы из консервативной "Лиги Севера" Маттео Сальвини, Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони и правая, национал-консервативная партия "Братья Италии". На втором месте – протестное антисистемное движение "Пять звезд" во главе с Луиджи ди Майо (более 32 %). На третьем месте с результатом около 23 % голосов — социал-демократы.

По предварительным итогам голосования в нижнюю палату парламента — Палату депутатов, правоцентристы лидируют с результатом в 37 %голосов, у движения "Пять звезд" — 32,7 процента, социал-демократы набирают около 23 % (у правящей Демократической партии при этом – около 19%), сообщают европейские СМИ.

Показательно, что среди "правых" "Лига Севера за независимость Падании" (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania), евроскептическая партия правого толка, получила намного больше голосов (около 18%), чем более центристская партия Берлускони "Вперед, Италия".

Напомним, правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.

Однако, ни одна из политических сил не преодолела 40-% барьер, необходимый для получения большинства в итальянском парламенте и возможности сформировать правительство.

Результаты означают существенные политические изменения в Италии, которые сравнивают с победой Дональда Трампа в США и Brexit, передает Голос Америки.

Высокие налоги, высокий уровень безработицы и наплыв за последние несколько лет более полумиллиона иммигрантов и дефициты бюджетов – вопросы, которые вызвали беспокойство у итальянцев.

Практически все ведущие итальянские партии во время кампании перекладывали ответственность за основные проблемы на политику Евросоюза, однако не предлагали приостановить членство Италии в ЕС.

Так, антисистемное движение "Пять звезд" и "Лига севера" незадолго до выборов отказались от лозунгов о выходе Италии из Еврозоны, хотя во многих других вопросах остаются на евроскептическиих позициях.

Журналист The Washington Post Майкл Бирнбаум так прокомментировал итоги выборов для "Движения пяти звезд": "Это экстраординарный результат: оно, похоже, получило почти столько же голосов, сколько основные левоцентристские и правоцентристские партии вместе взятые… политики всего спектра оценивают первые прогнозы как землетрясение".

"Итальянская политика известна своей хаотичностью, и премьер-министры редко оставались в должности все пять лет своих полномочий. Но этот год примечателен явным ощущением того, что старая система рушится. То, что здесь происходит, может отозваться и в других странах Европы", приводит Ишан Тарур мнение своих коллег.

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Некоторые аналитики "рассматривали выборы как последнюю битву между наступающей волной нелиберальных популистов и загнанными в угол защитниками либерального европейского статус-кво", пишет автор. Французский политолог Доминик Моиси писал, что итальянские избиратели делают выбор не только между партиями, но и "между политическими режимами".

Вместе с тем, как пишет итальянская La Stampa преподаватель европейской политики в Оксфордском университете политолог Ян Зилонка считает, что Евросоюз "потерял былую привлекательность"; "есть "универсальная реакция": "ЕС — это символ либерального порядка, который повсеместно оказался в осаде, в том числе и в Италии".

В связи с провалом на выборах глава правящей Демократической партии Маттео Ренци объявил о своем уходе в отставку с поста ее председателя. По словам Ренци, в составе будущего правительства демократы, набравшие на выборах около 19% голосов, уйдут в оппозицию.

"Избиратели наказали левоцентристское правительство в Италии так же, как недавно наказали левоцентристов по всей Европе", пишет европейский редактор BBC Катя Адлер.

При этом, несмотря на то, что правоцентристская коалиция и лидирует по сумме голосов, но не набирает достаточного количества мест, чтобы сформировать кабинет министров.

В Италии движение "Пять звезд", набравшее большинство голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, готово сформировать правительство, заявил на пресс-конференции в Риме в понедельник лидер движения Луиджи Ди Майо, сообщает Радио Свобода.

По словам Ди Майо, для движения "Пять звезд" результаты нынешних выборов означают "начало в Италии нового периода политической истории". Напомним, лозунги этого движения созвучны с коалицией Берлускони: против истеблишмента, чиновников ЕС, против непродуманной политики иммиграции.

По мнению экспертов, право на формирование правительства будет претендовать коалиция правых партий с бывшим премьер-министром страны Сильвио Берлускони. Формирование правительства будет длительным процессом переговоров о создании коалиции в парламенте. В случае, если договорённости не будут достигнуты, в Италии возможны повторные выборы.

Поскольку ни у одной силы или коалиции нет необходимого количества голосов для самостоятельного формирования правительства, многое теперь будет зависеть как от договоренностей среди победителей, так и от президента Италии Серджо Маттареллы.

Альянс между движением "Пяти звезд" и "Лигой", которого опасаются рынки, теперь вполне вероятен; их политические программы во многом пересекаются. По другому сценарию, — коалиции между "Лигой" и "Вперед, Италия" Берлускони — следующим премьером может стать лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини, так как Берлускони не может сам стать премьером. Но, захочет ли он посадить в это кресло лидера "Лиги" Маттео Сальвини, остаётся под вопросом.

Напомним, Берлускони, как и целый ряд других итальянских политиков, выступает против европейских и американских санкций, введенных в отношении Москвы после присоединения Крыма. В связи с этим, следует ожидать охлаждения отношений Рима и Киева.

Наряду с этим, ведущие политические силы – движение "Пять звезд", блок консерваторов и правых популистов, социал-демократы – ранее исключили создание коалиционного правительства. Поэтому, подчеркивает DW, "самой большой загадкой для итальянских избирателей остается то, каким образом будет сформирован новый кабинет министров Италии".

При этом Сальвини заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил выход страны из зоны евро при первой возможности.

В этом контексте, как отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в Investing, "пара EURUSD довольно устойчива после оглашения результата выборов в Италии, что в долгосрочной перспективе резко подогревает угрозу существованию ЕС, однако эта проблема размыта и не будет представлять угрозы еще долго, так как с точки зрения спреда по гособлигациям и т. д. негативной реакции на результаты отмечено не было".

Европейские чиновники и эксперты подчеркивают, что в связи с обширными экономическими проблемами Италия не может позволить себе длительную политическую неопределенность. "Очертания нового режима все еще неясны, но старый, определенно уходит", подчеркивает Тарур.

Как бы там ни было, по результатам выборов The Washington Post пишет, что "даже для Италии, которой свойственны политические лихорадки, это будет знаменательный поворот событий".