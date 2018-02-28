Deutsche Welle: как живется культурным центрам РФ и Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

С момента подписания в 1998 году соглашения между Россией и Украиной о создании информационно-культурных центров во вторник, 27 февраля, исполняется двадцать лет. Оба учреждения в Москве и Киеве все еще продолжают свою работу, несмотря на кризис в российско-украинских отношениях. Корреспонденты Deutsche Welle побывали в двух культурных центрах и выяснили, что с ними происходит сейчас.

"Это вам за Крым"

"Только с начала нынешнего года на Российский центр науки и культуры (РЦНК, представительство "Россотрудничества") в Киеве было совершено уже четыре нападения. РЦНК пикетировали политические партии, обливали красной краской, забрасывали листовками, в нем били окна и выбивали двери", — пишет DW.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве

"Сейчас дом в историческом центре Киева, где находится российский центр, можно идентифицировать только по забитым фанерой окнам и изуродованным стенам. Никакой вывески или указателя на здании нет. Попасть внутрь можно только с черного входа соседнего двора. Повсюду на стенах в коридорах и на лестничных клетках центра свежие надписи краской: "Это вам за Крым", "Чемодан, вокзал, Россия", "Долой агентуру", "Свободу Сенцову". Несмотря на это РЦНК продолжает работу: в библиотеке дежурит молодой парень, еще одна сотрудница готовится к проведению лектория ко дню рождения основателя высшей школы пилотажа Петра Нестерова", — говорится в статье.

Упреки в поддержке сепаратистов

Впрочем, лекторий пройдет онлайн. После последнего визита в центр представителей праворадикальной организации С14 здесь предпочитают избегать массовых мероприятий. Работники центра в разговоре с DW признаются, что боятся провокаций и "расправы". "Вот видите, дверь открывали болгаркой, бросали камни в окна, хорошо, что клавесин не задело в актовом зале. Можем уже собирать экспонаты в музей сопротивления", — жалуется одна из работниц РЦНК.

В С14 утверждают, что культурный центр годами финансирует и развивает сепаратистские организации в Украине. "Все "культурные" мероприятия направлены на идеологическую обработку и вербовку молодежи, которая становится авангардом для спецопераций России. "Боевое братство", "Верное казачество", "Сопротивление", "Русич", "Молодая гвардия" — часть организаций, которые спонсировались "Россотрудничеством". Именно участники этих организаций стали первыми боевиками на Донбассе", — говорится в заявлении С14. Правые радикалы добиваются закрытия РЦНК в Киеве, открытого в 2007 году. Федеральное агентство "Россотрудничество" официально подчинено МИД России и финансируется из федерального бюджета, напоминают авторы статьи Елена Барышева и Лилия Ржеутская.

Будущее под вопросом

"Руководство "Россотрудничества" в Киеве отказывается от комментариев и настаивает, что любая информация может навредить деятельности центра. Там отмечают, что избегают политики и сконцентрированы исключительно на культурных и научных связях между странами. Только в прошлом году там провели около 700 двусторонних культурных мероприятий: в частности, языковые курсы, поэтические чтения, спектакли российских и украинских классиков, интеллектуальные игры для молодежи, всеукраинские конференции и консультации для украинской молодежи о получении бесплатного образования в РФ", — пишет DW.

Однако сейчас в центре не уверены, что он и дальше будет функционировать. "Возможно, сначала закроют на ремонт, а потом и вовсе. Но так не хочется этого, ведь сколько сил сюда вложили, чтобы поддерживать связи, развивать их и вот теперь все просто рвется", — говорит работница "Россотрудничества".

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В администрации президента Украины нападения на РЦНК называют неприемлемыми и подчеркивают, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире. Непосредственные участники нападений должны понести ответственность, подчеркивают в администрации Петра Порошенко. В министерстве иностранных дел Украины от официальных комментариев пока воздерживаются.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве

С 2014 года — под усиленной охраной

"Украинский культурный центр в Москве появился значительно раньше киевского РЦНК. Четырехэтажный доходный дом конца девятнадцатого века на Старом Арбате министерство культуры Украины купило за символическую стоимость у властей Москвы еще в 1994 году. На реставрацию полуразрушенного здания ушли годы. Теперь здесь — выставочные пространства, концертный зал на триста человек и небольшая украинская библиотека на 8 тысяч томов. Все мероприятия, кроме курсов украинского языка, бесплатные", — говорится в статье.

"Официально центр подчиняется управлению делами администрации президента Украины. Но, по словам гендиректора Валерия Юрченко, за последние десять лет они ни копейки не получили из украинского бюджета. Зарабатывают сами, на аренде. Именно поэтому на первом этаже исторического дома — кондитерская, ресторан быстрого питания, магазины антиквариата и настольных игр", — пишет DW.

"Самые сложные времена культурного центра начались в 2014 году. Тогда пришлось не только усилить охрану (несколько раз неизвестные воровали или сжигали украинский флаг, висящий при входе, обливали зеленкой табличку с названием, перематывали проволокой ручки входной двери), но и перекроить культурную программу", — продолжают авторы публикации.

"Раньше в день независимости Украины залы были битком"

Если раньше в центр регулярно приезжали с гастролями украинские коллективы и художники, то сейчас почти на всех мероприятиях на украинскую тематику (в прошлом году их было более четырехсот) выступают артисты из России, говорится в статье. "К тому же усложнились правила перевозки картин: все через таможню. А до этого художник мог занять две верхние полки своими холстами и привезти нам на выставку", — вспоминает заместитель директора центра по культурной части Лариса Бондарук.

"Заметно сократилось и число посетителей. Если раньше сотрудники вели базу своих гостей, обзванивали их перед концертами и выставками, то с началом конфликта, получив несколько грубых ответов по телефону, от такой практики решили отказаться", — пишет DW.

"Раньше залы были битком, сейчас такого нет, — подтверждает 38-летний Артур Татарченко, который с 2009 года играет в театре и поет в капелле при центре. — Это особенно заметно по двум большим праздникам — Дню соборности и Дню независимости Украины". По его словам, приходят в центр, как правило, москвичи и жители Подмосковья, представители украинских землячеств — как западные, так и восточные: "Недавно был парень из Донбасса, читал стихи Тараса Шевченко".

При центре действует молодежный украинский клуб с чтением книг, шахматными турнирами и кинопросмотрами. Его руководитель, Ярослав Копельчук, отмечает, что обострение после 2014 года почувствовалось сразу: "Мне письменно угрожали за то, что представляю украинскую культуру в России. В основном, все это было очень нецензурно. Один раз на выездной выставке клуба чуть не набили морду".

Неопределенность и планы на будущее

"На фоне российско-украинского конфликта центр сделал еще больший акцент на культурные мероприятия. И отказался от всего, что могло бы спровоцировать антиукраинские настроения. Например, библиотека центра перестала выписывать украинскую периодику ("мало ли что там вычитают"). Внутри коллектива также договорились, что не будут обсуждать политику на работе. Хотя, по словам Ларисы Бондарук, когда украинское посольство в Москве проводило акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова, они в ней участвовали", — пишут авторы статьи.

Руководство центра сетует на неопределенность будущего своего учреждения. "Мы все время находимся в двусмысленном положении — кто нас заберет. Вопрос о закрытии нашего центра напрямую связан с функционированием российского центра в Киеве", — говорит замдиректора Вячеслав Ухов.

"Еще одним фактором неопределенности является решение по иску "Татнефти" к Украине. В июле 2014 году международный арбитраж в Париже постановил, что Киев должен выплатить российской компании компенсацию в размере 144 миллионов долларов за потерю доли в "Укртатнафте". Теперь "Татнефть" добивается принудительного исполнения этого вердикта, и есть риск, что расплатиться по долгам могут зданием культурного центра, находящимся в собственности Украины", — напоминает DW.

"Но, несмотря ни на что, руководители центра строят планы на будущее. В ближайшие несколько лет планируется открыть региональные филиалы там, где есть украинская община: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Казани. А вот с РЦНК украинский центр уже давно не сотрудничает: последнее совместное мероприятие они провели много лет назад и новых в ближайшее время не планируют", — говорится в статье.