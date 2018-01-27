"Спрос растет". В РЦНК в Киеве прошел День абитуриента

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РИА Новости Украина

Традиционный День абитуриента прошел в субботу, 27 января в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве. В мероприятии приняли участие около 200 кандидатов на обучение в вузах России, их родители, студенты и представители российских вузов.

С приветственным словом к гостям РЦНК обратился руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев.

«Вы стоите на пороге важного выбора, который определит ваш дальнейший жизненный путь. Российская Федерация выделяет для иностранных абитуриентов более 15-ти тысяч мест в самых престижных вузах. Более пятисот из них предназначены для граждан Украины. Это прекрасная возможность для каждого из вас осуществить свою мечту учиться в вузах, которые имеют высокую международную репутацию, лучше узнать богатейшую историю и культуру России, обрести новых верных друзей», — сказал он.

Представитель Россотрудничества в Одессе Ирина Царева рассказала об образовательных программах РЦНК. Она отметила, что спрос на российские образовательные услуги в Украине продолжает расти.

фото предоставлено автором В РЦНК в Киеве прошел День абитуриента

Большой интерес у будущих абитуриентов вызвали выступления студентов Санкт-Петербурского государственного университета, Российского экономического университета им. Плеханова, Всероссийской академии внешней торговли, Курского государственного университета, приехавших в Киев специально для участия в Дне абитуриента. Ребята рассказали о своей студенческой жизни в России, ответили на множество вопросов.

В своих выступлениях все студенты из Украины отмечали, что «никаких проблем с обучением в России у них не возникает, и что в этом большая заслуга РЦНК, где работают курсы русского языка, реализуется множество интересных культурных и образовательных проектов и программ».

В одном из залов РЦНК была развернута выставка, на которой представлена исчерпывающая информация о ведущих российских учебных заведениях и возможностях получения высшего образования в вузах России.

В рамках мероприятия состоялась презентация ряда ведущих российских вузов, а также собеседование и тестирование кандидатов на обучение в Курский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Всероссийскую академию внешней торговли, сообщили РИА Новости Украина в РЦНК.

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