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    "Спрос растет". В РЦНК в Киеве прошел День абитуриента

    (обновлено: )16030
    Российская Федерация выделяет для иностранных абитуриентов более 15-ти тысяч мест в самых престижных вузах. Более пятисот из них предназначены для граждан Украины, сообщил руководитель РЦНК Константин Воробьёв.
    В РЦНК в Киеве прошел День абитуриента
    фото предоставлено автором

    РИА Новости Украина

    Традиционный День абитуриента прошел в субботу, 27 января в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве. В мероприятии приняли участие  около 200 кандидатов на обучение в вузах России, их родители, студенты  и представители российских вузов.

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    С приветственным словом к гостям РЦНК обратился руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев.

    «Вы стоите на пороге важного выбора, который определит ваш дальнейший жизненный путь. Российская Федерация выделяет для иностранных абитуриентов более 15-ти тысяч мест в самых престижных вузах. Более пятисот из них предназначены для граждан Украины. Это прекрасная возможность для каждого из вас осуществить свою мечту учиться в вузах, которые имеют высокую международную репутацию, лучше узнать богатейшую историю и культуру России, обрести новых верных друзей», — сказал он.

    Представитель Россотрудничества в Одессе Ирина Царева рассказала об образовательных программах РЦНК. Она отметила, что спрос на российские образовательные услуги в Украине продолжает расти.

    фото предоставлено автором
    В РЦНК в Киеве прошел День абитуриента

    Большой интерес у будущих абитуриентов вызвали выступления студентов Санкт-Петербурского государственного университета, Российского экономического университета им. Плеханова, Всероссийской академии внешней торговли, Курского государственного университета, приехавших в Киев специально для участия в Дне абитуриента. Ребята рассказали о своей студенческой жизни в России, ответили на множество вопросов.

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    В своих выступлениях все студенты из Украины отмечали, что «никаких проблем с обучением в России у них не возникает, и что в этом большая заслуга РЦНК, где работают курсы русского языка, реализуется множество интересных культурных и образовательных проектов и программ».

    В одном из залов РЦНК была развернута выставка, на которой представлена исчерпывающая информация о ведущих российских учебных заведениях и возможностях получения высшего образования в вузах России.

    В рамках мероприятия состоялась презентация ряда ведущих российских вузов, а также собеседование и тестирование кандидатов на обучение в Курский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Всероссийскую академию внешней торговли, сообщили РИА Новости Украина в РЦНК.

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