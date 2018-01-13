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    Радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры в Киеве

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    (обновлено: )293114
    "Черный комитет" в своем аккаунте заявил, что РЦНК "является одним из методов распространения русского империализма и угрожает независимости Украины".
    Радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры в Киеве
    "Черный комитет" в youtube

    Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок, сообщает издание "Страна.ua".

    Видео можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит нецензурную лексику.

    Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

    На этот раз ворота учреждения обмотали цепью и закрыли на замок. Также на стену учреждения наклеили открытку с лозунгом "Смерть России!".

    "Черный комитет" в своем аккаунте в Facebook заявил, что РЦНК "является одним из методов распространения русского империализма и угрожает независимости Украины".

    Скриншот сообщения

    В полиции РИА Новости сообщили, что пока не комментируют это сообщение. Комментарий Российского центра науки и культуры пока также не поступал.

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