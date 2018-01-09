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    Медведчук назвал кощунством нападение на РЦНК в Киеве

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (103)

    (обновлено: )28790
    "Черный комитет", который стоит за нападением на Российский центр науки и культуры, "показал всему миру, что евроинтегрирующаяся Украина ничего общего ни с европейскими ценностями, ни с цивилизационным выбором не имеет", заявил Виктор Медведчук.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук назвал кощунством нападение радикалов из организации "Черный комитет" на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

    "Облить краской Российский центр науки и культуры в Киеве, да еще в рождественскую ночь, — это не просто варварство. Это — кощунство, беспрецедентный по своему цинизму акт вандализма. "Черный комитет", который стоит за этим (те самые так называемые активисты "Революции достоинства", которые кричат о "цивилизационном выборе" нашей страны) показал всему миру, что евроинтегрирующаяся Украина ничего общего ни с европейскими ценностями, ни с цивилизационным выбором не имеет. Сегодня в стране во главу угла поставлены тотальная русофобия и пещерный национализм", — цитирует в Facebook во вторник слова Медведчука его пресс-служба.

    Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы из организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

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