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    Киев

    На центр науки и культуры РФ в Киеве совершено нападение - соцсети

    (обновлено: )478114
    Как сообщили в соцсетях, в Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.
    Российский флаг
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Члены организации "Черный комитет" сообщили, что в ночь на 7 января облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.

    Как заявили активисты на своей странице в Facebook, "учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ".

    Организаторы нападения опубликовали видео с записью инцидента, однако разобрать, что именно там происходит, не представляется возможным.

    "В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", — говорится в сообщении.

    facebook.com/chor.komitet
    На центр науки и культуры РФ в Киеве совершено нападение

    Отмечается, что в ходе нападения члены организации облили стены здания красной краской.

    Ранее депутаты предложили Верховной Раде денонсировать межправительственное соглашение с Россией об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

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