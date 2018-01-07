На центр науки и культуры РФ в Киеве совершено нападение - соцсети

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Члены организации "Черный комитет" сообщили, что в ночь на 7 января облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.

Как заявили активисты на своей странице в Facebook, "учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ".

Организаторы нападения опубликовали видео с записью инцидента, однако разобрать, что именно там происходит, не представляется возможным.

"В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", — говорится в сообщении.

facebook.com/chor.komitet На центр науки и культуры РФ в Киеве совершено нападение

Отмечается, что в ходе нападения члены организации облили стены здания красной краской.

Ранее депутаты предложили Верховной Раде денонсировать межправительственное соглашение с Россией об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.