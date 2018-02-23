наверх
23.02.201814:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    В СБУ заявили, что неоднократно предлагали закрыть Россотрудничество

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (67)

    (обновлено: )10504
    СБУ в 2015-2016 годах неоднократно подавала письма в СНБО (внести Россотрудничество в список запрещенных организаций - ред.), но реакции нет, заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко.
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    facebook.com/Ленур Ислямов

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины несколько раз предлагала Совету национальной безопасности и обороны запретить в стране деятельность Россотрудничества, заявил в пятницу замглавы ведомства Виктор Кононенко.

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?

    "Нами в 2015-2016 годах неоднократно подавались письма в СНБО (внести Россотрудничество в список запрещенных организаций — ред.), но реакции нет… Письма остались без рассмотрения", — цитирует Кононенко УНН.

    Он сообщил, что лично разговаривал по этому поводу с секретарем СНБО Александром Турчиновым. "Мы договорились о создании совместной рабочей группы по этому поводу", — добавил Кононенко.

    Около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против