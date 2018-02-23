В СБУ заявили, что неоднократно предлагали закрыть Россотрудничество

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины несколько раз предлагала Совету национальной безопасности и обороны запретить в стране деятельность Россотрудничества, заявил в пятницу замглавы ведомства Виктор Кононенко.

"Нами в 2015-2016 годах неоднократно подавались письма в СНБО (внести Россотрудничество в список запрещенных организаций — ред.), но реакции нет… Письма остались без рассмотрения", — цитирует Кононенко УНН.

Он сообщил, что лично разговаривал по этому поводу с секретарем СНБО Александром Турчиновым. "Мы договорились о создании совместной рабочей группы по этому поводу", — добавил Кононенко.

Около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.