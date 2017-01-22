Намотать на ус. Все события недели в одном материале

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые требования МВФ к Украине

МВФ выдвинул Киеву 7 новых требований для получения транша. Среди них, в частности, провести аудит "ПриватБанка", поднять пенсионный возраст, ускорить приватизацию, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом сообщила в понедельник, 16 января, "Экономическая правда". "Я вижу очень слабую сейчас позицию Украины по меморандуму МВФ. У нас есть вещи, которые мы могли бы спокойно сделать без какого-либо ущерба для экономики и для себя даже с эффектом положительным. А есть вещи, которые наши чиновники пытаются предложить МВФ, для того, чтобы не задеть интересы супер-корпораций, естественных монополий", — считает главред издания Деньги.ЮА Александр Крамаренко.

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Инаугурация Трампа

В пятницу, 20 января, состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Столь знаковое для всего мира событие прошло относительно гладко, хоть и сопровождалось массовыми протестами.

Jim Bourg/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

В инаугурационной речи Трамп пообещал сделать Америку "снова сильной, гордой, богатой и безопасной". Однако эксперты говорят, что задача объединения страны будет для Трампа более сложной, чем для его предшественников. На инаугурацию новоизбранного президента США поехал целый десант украинских политиков, бизнесменов и экспертов – около сотни человек.

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"Предыдущая администрация, Обамы, участвовала в том числе и в обеспечении передачи власти после Майдана от сбежавшего Януковича к новым элитам, а затем и плотно покровительствовала и опекала новую украинскую власть… А у Трампа ни таких обязательств, ни такого сентимента нет…для него это чистая прагматика. Поэтому Трамп будет рассматривать Украину не под углом Майдана и всех послемайданных событий, в том числе и в контексте войны Украины с Россией, а с точки зрения отношений с Россией", — прогнозирует политолог Вадим Карасев.

Lucas Jackson/REUTERS Инаугурация Дональда Трампа

Форум в Давосе

Во вторник, 17 января, в Давосе открылся 47-й Всемирный экономический форум, тема которого – "Открытое и ответственное лидерство". Украина была представлена в неофициальной части. Впервые в этом году президент Петр Порошенко не участвовал в традиционном "украинском завтраке", который проводит "Фонд Виктора Пинчука".

REUTERS Ruben Sprich Всемирный экономический форум в Давосе

Политолог Алексейподчеркнул, что ключевые обсуждения в Давосе, так или иначе строились на фоне того, каксмог стать президентом, как смог произойти Brexit. "Главное открытие, главное обсуждение — что делать в мире, где президентом стал Трамп. Что делать , если Трамп будет действительно реализовывать то, что он хотел реализовать: и выход из части договоров, связанных со свободной торговлей, и сокращение финансовой помощи со стороны США другим странам. Очевидно, что этот вопрос затронет и Украину", — отмечает Якубин.

Исключение Савченко из комитета ВР

В среду, 18 января, комитет ВР по нацбезопасности исключил из своего состава Надежду Савченко (из 12 членов комитета 8 голосов "за"). Встречу Савченко с главами ЛДНР и публикацию ею списка пленных в комитете расценили как госизмену. По мнению нардепа Вадима Рабиновича, в отличие от большинства украинских политиков, Савченко пытается хоть как-нибудь помочь людям, находящимся в плену. "Надежда предлагает хоть что-нибудь, тогда как депутаты только мычат и ничего не делают. Савченко хотя бы пытается освободить кого-то из плена, тогда как наши политики вообще ничего не делают, кроме разговоров. Ведь все представители нынешнего политикума давно стали частью системы, а здесь появляется Савченко, которая начинает говорить нормальные, умные вещи", — заявил нардеп в ее защиту.

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Добробаты против Нацгвардии

В воскресенье, 15 января, нардеп, лидер "Азова" Андрей Билецкий потряс общественность, заявив, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности Украины, на должностях находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция. Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что скандальное заявление Билецкого имеет скрытые мотивы. "Очевидно, что впереди нас ждет более масштабный и серьезный конфликт. Речь о команде президента Петра Порошенко и "Народного фронта" во главе с Аваковым. Возможно, история с Билецким и Нацгвардией имеет отношение к надвигающейся схватке, которая, вероятно, состоится весной. Ведь снять Авакова без разрушения существующей конструкции властного картеля пока не могут. Но начнется все с информационной войны", — предполагает эксперт.

Следом за Билецким выступили и экс-бойцы напрямую подчиненного Нацгвардии полка "Миротворец", возмущенные тем, что их уволили из МВД вопреки желанию остаться. "Нацгвардия уже давно пришла к тому, что надо провести чистку рядов. Радикально настроенных, неблагонадежных стараются выдавить в первую очередь…Билецкий сегодня повторяет судьбу Семена Семенченко (экс-командира батальона "Донбасса"). То есть Билецкого отодвигают от руководства полком, чтобы он не имел никакого влияния на принятие решений внутри полка. Но он возмутился и выступил против МВД. Но навряд ли чего-то добьется", — считает военный эксперт Олег Жданов.

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Roshen остановил работу фабрики в Липецке

В пятницу, 20 января, корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам приняла решение остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике. В то же время пресс-секретарь Roshen Екатерина Македонская сообщила о невозможности продажи кондитерской фабрики, так как на предприятие ранее был наложен арест. По ее словам, объекты производства и инфраструктуры законсервируют, а штат сотрудников сократят.

Визит Байдена в Украину

В понедельник, 16 января, вице-президент США Джозеф Байден посетил Украину с официальным визитом. В рамках визита Байден провел встречи с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и другими членами правительства. Однако, по мнению члена Набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, единственным конкретным результатом стала договоренность Байдена и окружения Порошенко о совместном контроле за газовым бизнесом.

president.gov.ua Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко

"Сын Хантер Байден входит в совет директоров компании Burisma, которая объединяет ряд компаний, которые разрабатывают перспективные газоносные участки…По имеющейся информации, исключительной и привилегированной темой всех встреч Байдена с Порошенко, Гройсманом и бывшим премьером Яценюком стал вопрос работы компании Burisma в Украине. Фактически Байден прилетел отстаивать не интересы Украины или даже США, а банально закрепить еще ранее завоеванные позиции Burisma на рынке газодобычи Украины", – отметил эксперт.

В Лондоне начался суд по иску России к Украине

В среду, 18 января, суд Лондона начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на $3 миллиарда, выданных в конце 2013 года Виктору Януковичу. "В 2015-м и 2016-м годах, когда начались дискуссии о судьбе этого долга, у украинской элиты надежды на невозврат были, потому что в то время Европа и США действительно оказывали Украине безусловную поддержку практически во всем. Сейчас ситуация поменялась, и уверенности в абсолютной правоте у украинской элиты уже нет….Если Лондонский суд примет решение в пользу Украины, то это фактически разрушит всю мировую финансовую систему", — заявил зам декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

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Скандальное заявление Авакова по Донбассу

Во вторник, 17 января, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина может вернуть под свой контроль границу в Донбассе уже в 2017 году. Однако политолог Руслан Бортник расценивает заявление Авакова о "деоккупации" Донбасса как элемент самопиара. "Вероятность (взятия Украиной под контроль границы – Ред.) есть, нужно просто выполнить минские соглашения, и тогда украинские пограничники смогут выйти на границу – это прямо там записано… Я думаю, Авакову нужно было что-то сказать пограничникам, которые переподчинены МВД, и это больше элемент самопиара Авакова, его самоактуализации. За этим не стоят какие-либо далекоидущие планы или какая-либо стратегия, или понимание каких-то процессов. Это просто политическая риторика", – говорит Бортник.

Новый удар по Минздраву

Скандал, разгоревшийся вокруг и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун продолжает набирать обороты. На этот раз в уничтожении украинской нации ее обвинили соратники по Майдану — Олег Мусий, Святослав Ханенко и Андрей Гук.

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По мнению представителя ОО "Украинская ассоциация содействия охране здоровья населения" Святослава Ханенко, здравоохранение в Украине находится в критическом состоянии. "Единственного министра, которого до сих пор не назначили – министра здравоохранения. Истекли все сроки для этой должности "исполняющего обязанности". Нет доверия между властью и обществом. Дерзкое и пренебрежительное отношение власти, президента, премьера к сфере здравоохранения, врачам и пациентам", — сказал Ханенко.

Космические платежки

Декабрьские платежки за отопление вызвали возмущение у многих киевлян: некоторым пришли суммы в 5000 гривен и выше. Особенно шокировал общественность пост в Facebook киевлянки Ольги Ульяновой, которой пришел счет за квартиру 88 кв. метров в 7900 грн. "Проблема действительно есть, так как основная причина, видимо, в том, что тарифы все-таки выросли. Вот вы упоминали платежку на квартиру 88 кв. метров. Я эту платежку видел. Дело в том, что в этой платежке стоит потребление 5,5 гигакалорий в месяц. Чтобы вы понимали, 5,5 гигакалорий — это надо шашлыки на батареях жарить, чтобы было такое потребление тепла. Поэтому или это фейковая платежка, или там какая-то ошибка есть. О том, что различные платежки, например, на Оболони и на Подоле. Действительно, может быть какая-то разница, потому что есть дома со счетчиком, есть дома без счетчика", — утверждает эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

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Смертоносная лавина в Италии

В среду вечером, 18 января, в горном массиве Гран-Сассо в Италии снежная лавина погребла под собой гостиницу, где находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. По последним данным, число жертв схода снежной лавины достигло четырех человек.