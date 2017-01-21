Число жертв лавины в Италии достигло четырех человек

РИМ, 21 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в Италии увеличилось до четырех человек: минувшей ночью спасатели извлеки из-под снега тела двух погибших женщин, сообщили местные СМИ.

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины двух мужчин.

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Сообщается, что за минувшую ночь удалось спасти еще четырех человек – двух мужчин и двух женщин, обнаруженных в заваленной снегом гостинице накануне. Поисково-спасательная операция в гостинице, на которую сошла лавина, продолжалась всю минувшую ночь.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, видимо, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

В пятницу вечером глава национальной службы Гражданской обороны (ГО) Италии Фабрицио Курчо сообщил, что итальянским спасателям удалось обнаружить 10 выживших: пятерых — женщину и четверых детей – вытащили из отеля, с другими пятью это еще предстояло сделать.

Ранее местные СМИ со ссылкой на различные подразделения спасателей сообщили о спасении восьми выживших, а затем об обнаружении еще пяти человек. Появление различных данных о результатах поисково-спасательной операции объясняется, по всей вероятности, тем, что в ней принимают участие различные подразделения спасателей – пожарные, финансовые гвардейцы, сотрудники службы ГО.