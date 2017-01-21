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Еще несколько выживших найдены в итальянском отеле, на который сошла лавина

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Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (89)

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Двое из спасенных женщины и еще двое мужчины. Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 13 человек, из которых не менее двух – дети. На данный момент еще более 10 человек числятся пропавшими.
Италия: землетрясение и сход лавины
ANDREAS SOLARO / AFP

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Еще четыре выживших найдены в отеле Rigopiano в центральной итальянской области Абруццо, который накрыла снежная лавина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на спасательные службы страны.

Эвакуационный лагерь в Италии
ANDREAS SOLARO / AFP
Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

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По данным агентства, двое из спасенных женщины и еще двое мужчины.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 13 человек, из которых не менее двух – дети.

На данный момент еще более 10 человек числятся пропавшими.

Напомним, ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.

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