Восемь выживших найдены в итальянском отеле, на который сошла лавина

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Число спасенных из накрытого лавиной итальянского отеля выросло до восьми, одна из них уже доставлена в больницу на вертолете. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Ранее сообщалось о шести выживших.

Спасатели обнаружили в пятницу утром первых выживших после схода лавины на горную гостиницу в центральной итальянской области Абруццо.

Телеканал отмечает, что среди выживших было шестеро взрослых и две девочки. Они были обнаружены под перекрытиями чердака.

Спасательной операции благоволит улучшившаяся погода: как отмечают корреспонденты телеканала, снегопад в районе спасательной операции прекратился, температура воздуха поднялась до 4 градусов ниже нуля, снежный покров понемногу начал таять.