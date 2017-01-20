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    Восемь выживших найдены в итальянском отеле, на который сошла лавина

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (84)

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    Как сообщается, среди выживших было шестеро взрослых и две девочки. Они были обнаружены под перекрытиями чердака. Спасательной операции благоволит улучшившаяся погода.
    Схождение лавины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Число спасенных из накрытого лавиной итальянского отеля выросло до восьми, одна из них уже доставлена в больницу на вертолете. Об этом сообщает  телеканал Rainews24.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    Ранее сообщалось о шести выживших.

    Спасатели обнаружили в пятницу утром первых выживших после схода лавины на горную гостиницу в центральной итальянской области Абруццо.

    Телеканал отмечает, что среди выживших было шестеро взрослых и две девочки. Они были обнаружены под перекрытиями чердака.

    Спасательной операции благоволит улучшившаяся погода: как отмечают корреспонденты телеканала, снегопад в районе спасательной операции прекратился, температура воздуха поднялась до 4 градусов ниже нуля, снежный покров понемногу начал таять.

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