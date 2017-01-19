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    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    (обновлено: )2601
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис
    Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис
    ANDREAS SOLARO / AFP

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    Сход лавины произошел в Италии в среду поздно вечером. Снежная лавина, спровоцированная сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг. В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

    Смотрите также: Погребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии

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