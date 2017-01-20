В итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли шесть выживших - СМИ

РИМ, 20 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. В здании отеля в горном массиве Гран-Сассо, на который сошла снежная лавина, нашли шесть выживших, сообщает издание Repubblica.

В первоначальной информации сообщалось о пяти выживших.

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Отмечается, что для эвакуации людей вызваны спасательные вертолеты.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.