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    В итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли шесть выживших - СМИ

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (83)

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    Ранее сообщалось, что были обнаружены пять выживших после схода снежной лавины на отель в горном массиве Гран-Сассо в центральной части Италии. Для эвакуации людей вызваны спасательные вертолеты.
    Отель Rigopiano di Farindola, на который обрушилась снежная лавина в Италии
    twitter.com/Radio1Rai

    РИМ, 20 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. В здании отеля в горном массиве Гран-Сассо, на который сошла снежная лавина, нашли шесть выживших, сообщает издание Repubblica.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    В первоначальной информации сообщалось о пяти выживших.

    Смотрите также: Снежная лавина накрыла отель в Италии: кадры с места событий

    Отмечается, что для эвакуации людей вызваны спасательные вертолеты.

    ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.

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