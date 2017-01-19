На месте схода снежной лавины в Италии

В результате схода лавины на отель в Италии есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальных лиц.

В четверг Рейтер сообщило, что до 30 погибших были обнаружены в отеле на месте схода лавины. Позднее агентство исправило первоначальную информацию, уточнив, что речь идет о числе постояльцев гостиницы, а не о жертвах.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 04.30 (05.30 по Киеву).

Ранее сообщалось, что в результате спасательной операции из-под снега были извлечены два человека.