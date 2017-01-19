наверх
19.01.201711:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    На месте схода снежной лавины в Италии

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (81)

    (обновлено: )194
    Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 04.30 (05.30 по Киеву).
    Ruptly TV в Youtube

    В результате схода лавины на отель в Италии есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальных лиц.

    Землетрясение в Италии: спасателям мешает снег. Видео
    Видеоканал euronews (на русском) на Youtube
    ВИДЕО. Землетрясение в Италии: спасателям мешает снег

    В четверг Рейтер сообщило, что до 30 погибших были обнаружены в отеле на месте схода лавины. Позднее агентство исправило первоначальную информацию, уточнив, что речь идет о числе постояльцев гостиницы, а не о жертвах.

    ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.

    Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 04.30 (05.30 по Киеву).

    Ранее сообщалось, что в результате спасательной операции из-под снега были извлечены два человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    Смена власти в США
    Глава ДНР Александр Захарченко (слева) и глава ЛНР Игорь Плотницкий на пресс-конференции
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко