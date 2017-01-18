В Италии найдено тело первой жертвы землетрясения

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В итальянском регионе Абруццо найдено тело первой жертвы произошедших в среду подземных толчков, сообщает газета Repubblica.

Спасатели извлекли тело 83-летнего мужчины из-под руин в местечке Кастель-Кастанья. По всей видимости, он оказался погребён под обрушившимся помещением для скота.

Один человек числится пропавшим без вести, отмечается в статье. Спасатели ведут его поиски после схода лавины в деревне Ортолано неподалёку от крупного города Аквила.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов в Абруццо мать с ребёнком, их жизни ничего не угрожает, они госпитализированы.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Жертв и пострадавших нет. Ликвидация последствий землетрясения и доставка помощи осложняется холодной погодой и обильными снегопадами.

Подземные толчки ощущались в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.