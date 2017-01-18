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    В Италии найдено тело первой жертвы землетрясения

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    Спасатели извлекли тело 83-летнего мужчины из-под руин в местечке Кастель-Кастанья. По всей видимости, он оказался погребён под обрушившимся помещением для скота.
    Землетрясение в Италии
    REUTERS Remo Casilli

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В итальянском регионе Абруццо найдено тело первой жертвы произошедших в среду подземных толчков, сообщает газета Repubblica.

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    ANSA
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    Спасатели извлекли тело 83-летнего мужчины из-под руин в местечке Кастель-Кастанья. По всей видимости, он оказался погребён под обрушившимся помещением для скота.

    Один человек числится пропавшим без вести, отмечается в статье. Спасатели ведут его поиски после схода лавины в деревне Ортолано неподалёку от крупного города Аквила.

    Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов в Абруццо мать с ребёнком, их жизни ничего не угрожает, они госпитализированы.

    В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Жертв и пострадавших нет. Ликвидация последствий землетрясения и доставка помощи осложняется холодной погодой и обильными снегопадами.

    Подземные толчки ощущались в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

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