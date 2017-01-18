Новые землетрясения в Италии: эвакуация школ и закрытие метро

Серия подземных толчков произошла в среду в центральной части Италии между областями Марке и Абруццо, колебания земной коры ощущались в Риме. По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда трех наиболее сильных подземных толчков составила от 5,3 до 5,4. Информации о пострадавших не поступало. Землетрясение ощущалось в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

Как сообщал телеканал Rainews24, в зоне землетрясения зафиксированы небольшие разрушения. Телеканал отмечает, что ликвидация последствий землетрясения осложняется погодными условиями: в минувшие дни в затронутых им регионах Абруццо и Марке шли сильные снегопады. В Абруццо для расчистки дорог и помощи населению брошены армейские подразделениях. Сейчас в этих районах продолжает идти снег.

Отсутствие жертв и серьезных разрушений в эфире Rainews24 подтвердил мэр города Монтереале, расположенного в нескольких километрах от эпицентра толчков, Массимилиано Джорджо. Он отметил, что город имеет проблемы с дорожным движением и ожидает прибытия военных.

В городе наблюдалась небольшая паника, сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей.

Как сообщил глава службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, произошедшие в среду подземные толчки в наибольшей степени затронули зону, пострадавшую в результате разрушительного землетрясения 24 августа, жертвами которого стали почти 300 человек.

Так, по сообщению агентства АНСА, сегодняшние подземные толчки окончательно уничтожили средневековую колокольню в городе Аматриче, и так почти разрушенном прошлогодним землетрясением.