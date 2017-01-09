Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Канаде

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на севере Канады, сообщает Геологическая служба США.

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Толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (01.47 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 86 километрах от эскимосской деревни Резольют на острове Корнуоллис территории Нунавут, Канада. Очаг залегал на глубине 18,6 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, 31 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Японии.