Второй день борьбы за жизнь. Спасательная операция в итальянском отеле

ANDREAS SOLARO / AFP

Александр Логунов - Рим, для РИА Новости Украина

Спасатели в пятницу утром обнаружили первых выживших после схода лавины на горный отель в итальянской области Абруццо: как минимум шесть человек живы, но пока заблокированы в полуразрушенном здании.

Итальянские СМИ уже окрестили это событие чудом, учитывая, что связи с постояльцами и персоналом покрытой снегом гостиницы не было почти двое суток. Разбор снежных завалов велся всю ночь на пятницу.

Выжившие остаются заблокированными в здании, предстоит операция по их подъему на поверхность. К пострадавшим уже вызваны спасательные вертолеты. Спасатели налаживают с ними связь, сообщают РИА Новости.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо. Лавина, спровоцированная, видимо, сильными землетрясениями в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

ANDREAS SOLARO / AFP Италия: землетрясение и сход лавины

Ранее в четверг спасатели, по данным СМИ, извлекли из отеля тела четырех погибших. 28 человек в настоящий момент считаются пропавшими без вести. Власти, в свою очередь, пока подтверждают гибель только двух человек.

Четырехзвездочная гостиница Rigopiano находится в горной местности (высота 1200 метров) в 10 километрах от ближайшего населенного пункта Фариндола. Этот путь оказался поначалу непреодолим для спасательной техники, так как дорога была заблокирована снегом и деревьями. Первые спасатели добрались до отеля на лыжах ранним утром в четверг, другая группа высадилась с вертолета. Колонна машин скорой помощи прибыла к месту инцидента после расчистки дороги день в четверг.

Итальянские СМИ пишут, что постояльцы собирались покинуть отель до схода лавины, но не успели эвакуироваться из-за опоздания снегоуборочного транспорта. Также поступают сообщения о том, местные власти поначалу не поверили сообщениям о ЧП, потеряв, таким образом, несколько часов.

Прокуратура провинции Пескара начала расследование по факту схода лавины на гостиницу. Правоохранители предстоит выяснить причины, по которым эвакуация постояльцев и служащих не была произведена вовремя, и насколько правильно отреагировали местные власти на предупреждения об опасности лавин.

Телеканал Rainews24 передает кадры видеосъемки из внутренних помещений отеля, куда удалось проникнуть спасателям. На видеозаписях видно, что некоторые комнаты, которые предположительно являются лобби спа-салона, почти не пострадали от лавины. Тем не менее, как уже заявил префект Пескары Франческо Проволо, здание отеля после схода лавины сместилось на 10 метров.

ANDREAS SOLARO / AFP Эвакуационный лагерь в Италии

На видео с вертолета, которое разместила в своём Twitter итальянская пожарная служба, видно, что четырехэтажный комплекс практически полностью скрыт под снегом.

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ANDREAS SOLARO / AFP Эвакуационный лагерь в Италии

В стране уже активно идут разговоры о том, кто должен нести ответственность за эту трагедию. Как бы там ни было, ситуация со спасательными работами и разбором завалов осложняется холодами и непрекращающимися снегопадами. В окрестностях продолжаются перебои со светом: как заявил в Rainews24 мэр соседнего с отелем городка Фариндола, 95% его жителей третьи сутки сидят без электричества.