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    Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (85)

    (обновлено: )42
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP

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    Италия: землетрясение и сход лавиныКатастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины20:37 19.01.2017
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    Число спасенных из накрытого лавиной итальянского отеля выросло до восьми, одна из них уже доставлена в больницу на вертолете. Ранее сообщалось о шести выживших.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    Спасатели обнаружили в пятницу утром первых выживших после схода лавины на горную гостиницу в центральной итальянской области Абруццо. Среди выживших было шестеро взрослых и две девочки. Они были обнаружены под перекрытиями чердака.

    Спасательной операции благоволит улучшившаяся погода: как отмечают корреспонденты телеканала, снегопад в районе спасательной операции прекратился, температура воздуха поднялась до 4 градусов ниже нуля, снежный покров понемногу начал таять.

    Сход лавины произошел в Италии в среду поздно вечером. Снежная лавина, спровоцированная сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг. В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

    Смотрите также: Погребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии

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