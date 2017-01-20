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    В Италии в отеле, на который сошла лавина, обнаружены 10 выживших людей

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (87)

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    По словам главы национальной службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, пять человек извлечены из отеля Rigopiano, одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега.
    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в течение светового дня итальянским спасателям удалось обнаружить десять человек, выживших в горном отеле Rigopiano, который в среду накрыла мощная снежная лавина, сообщил вечером глава национальной службы Гражданской обороны (ГО) Италии Фабрицио Курчо.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Второй день борьбы за жизнь. Спасательная операция в итальянском отеле

    "День выдался сложным, но не лишенным позитивных известий. Пять человек извлечены из отеля Rigopiano. Это одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега", — сказал он.

    Ранее местные СМИ со ссылкой на различные подразделения спасателей сообщили о спасении восьми выживших, а затем об обнаружении еще пяти человек. Появление различных данных о результатах поисково-спасательной операции объясняется, по всей видимости, тем, что в ней принимают участие различные подразделения спасателей – пожарные, финансовые гвардейцы, сотрудники службы ГО.

    ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

    Курчо также сообщил, что на сегодняшний день в результате непогоды в Италии всего погибли пять человек, в том числе два человека в отеле Rigopiano.

    Поисково-спасательная операция в гостинице, на которую сошла лавина, будет продолжена ночью.

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