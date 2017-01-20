В Италии в отеле, на который сошла лавина, обнаружены 10 выживших людей

ANDREAS SOLARO / AFP

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в течение светового дня итальянским спасателям удалось обнаружить десять человек, выживших в горном отеле Rigopiano, который в среду накрыла мощная снежная лавина, сообщил вечером глава национальной службы Гражданской обороны (ГО) Италии Фабрицио Курчо.

"День выдался сложным, но не лишенным позитивных известий. Пять человек извлечены из отеля Rigopiano. Это одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега", — сказал он.

Ранее местные СМИ со ссылкой на различные подразделения спасателей сообщили о спасении восьми выживших, а затем об обнаружении еще пяти человек. Появление различных данных о результатах поисково-спасательной операции объясняется, по всей видимости, тем, что в ней принимают участие различные подразделения спасателей – пожарные, финансовые гвардейцы, сотрудники службы ГО.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

Курчо также сообщил, что на сегодняшний день в результате непогоды в Италии всего погибли пять человек, в том числе два человека в отеле Rigopiano.

Поисково-спасательная операция в гостинице, на которую сошла лавина, будет продолжена ночью.