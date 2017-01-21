Спасательная операция: выжившие в итальянском отеле после схода лавины

ANDREAS SOLARO / AFP

РИА Новости Украина

В пятницу тринадцать выживших обнаружили спасатели в горном отеле Rigopiano, на который в среду обрушилась мощная снежная лавина, сообщают местные СМИ. В субботу были найдены еще четыре человека живыми.

Сначала сообщалось о восьмерых спасенных. По информации местных СМИ, среди выживших двое детей.

"Мы надеемся обнаружить и других выживших, потому что под снегом могут еще находиться "воздушные мешки", в которых мы нашли людей. Правда, пока мы еще не слышали каких-то новых сигналов или шумов в здании отеля", — сказал журналистам один из спасателей Финансовой гвардии Марко Бини.

По его словам, все извлеченные из двухдневного снежного плена люди находятся в удовлетворительном физическом состоянии, хотя не все они могли говорить, сообщают РИА Новости.

Представитель национальной системы скорой помощи Италии Марио Балдзанелли заявил, что люди, погребенные лавиной под снегом, могут продержаться до пяти суток, если они не получили тяжелые травмы и не страдают серьезными заболеваниями. По его словам, в случае, если у людей, находящихся в отеле, есть доступ к воде, можно рассчитывать, что они смогут продержаться еще дольше.

ANDREAS SOLARO / AFP Эвакуационный лагерь в Италии

Итальянские СМИ называют спасение людей чудом, учитывая, что связи с постояльцами и персоналом покрытой снегом гостиницы не было почти двое суток. Разбор снежных завалов велся всю ночь с четверга на пятницу.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо. Лавина, спровоцированная, видимо, сильными землетрясениями в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

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Четырехзвездочная гостиница Rigopiano находится в горной местности (высота 1200 метров) в 10 километрах от ближайшего населенного пункта Фариндола. Этот путь оказался поначалу непреодолим для спасательной техники, так как дорога была заблокирована снегом и деревьями. Первые спасатели добрались до отеля на лыжах ранним утром в четверг, другая группа высадилась с вертолета. Колонна машин скорой помощи прибыла к месту инцидента после расчистки дороги днем в четверг.

Итальянские СМИ пишут, что постояльцы собирались покинуть отель до схода лавины, но не успели эвакуироваться из-за опоздания снегоуборочного транспорта. Также поступают сообщения о том, местные власти поначалу не поверили сообщениям о ЧП, потеряв, таким образом, несколько часов.

Прокуратура провинции Пескара начала расследование по факту схода лавины на гостиницу. Правоохранителям предстоит выяснить причины, по которым эвакуация постояльцев и служащих не была произведена вовремя, и насколько правильно отреагировали местные власти на предупреждения об опасности лавин.

ANDREAS SOLARO / AFP Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис

Телеканал Rainews24 передает кадры видеосъемки из внутренних помещений отеля, куда удалось проникнуть спасателям. На видеозаписях видно, что некоторые комнаты, которые предположительно являются лобби спа-салона, почти не пострадали от лавины. Тем не менее, как уже заявил префект Пескары Франческо Проволо, здание отеля после схода лавины сместилось на 10 метров.

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На видео с вертолета, которое разместила в своём Twitter итальянская пожарная служба, видно, что четырехэтажный комплекс практически полностью скрыт под снегом.