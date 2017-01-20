Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальном сайте ФИФА.

Коллина сменил на посту главы судейского комитета испанца Анхеля Марию Вильяра, который ранее был исполняющим обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отстранения Мишеля Платини и до выборов Александра Чеферина. Коллина также занимает должность старшего офицера УЕФА по вопросам судейства.

В бытность рефери Коллина шесть раз подряд признавался лучшим футбольным арбитром мира (с 1998 по 2003 год).

Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Цюрихе одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.