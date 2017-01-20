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    Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА

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    Пьерлуиджи Коллина сменил на посту главы судейского комитета испанца Анхеля Марию Вильяра, который ранее был исполняющим обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отстранения Мишеля Платини и до выборов Александра Чеферина.
    Пьерлуиджи Коллина на конгрессе ФФУ. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Логотип ФИФА
    REUTERS Ruben Sprich
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    Коллина сменил на посту главы судейского комитета испанца Анхеля Марию Вильяра, который ранее был исполняющим обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отстранения Мишеля Платини и до выборов Александра Чеферина. Коллина также занимает должность старшего офицера УЕФА по вопросам судейства.

    В бытность рефери Коллина шесть раз подряд признавался лучшим футбольным арбитром мира (с 1998 по 2003 год). 

    Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Цюрихе одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

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