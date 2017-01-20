Добровольцы, с вещами на выход! МВД проводит чистку Нацгвардии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Уже бывшие сотрудники полка специального назначения "Миротворец", пришедшие на службу в 2014 году, утверждают, что из подразделения увольняют мотивированных бойцов-добровольцев. Экс-гвардейцы уверены, что добровольческое движение умышленно разваливают, и собираются бороться за очищение системы на свой лад.

Радикалам указали на дверь

Следом за основателем полка "Азов" народным депутатом Андреем Билецким, обвинившим руководителей Национальной гвардии Украины в коррупции и поддержке сепаратизма, выступили и экс-бойцы напрямую подчиненного Нацгвардии полка "Миротворец", возмущенные тем, что их уволили из МВД вопреки их желанию остаться.

Экс-сотрудники полка "Миротворец" рассказывают, что из их подразделения ушла большая часть из добровольно набранных в 2014 году и до этого никогда не служивших в милиции бойцов. Кто не согласился уйти по-хорошему, уволили после переаттестации, которая, по их мнению, прошла с фальсификациями и нарушениями. Вопреки былым заслугам, в виде задержания сепаратистов в зоне АТО и на территории Киева, были уволены Сергей Бондар, Александр Войтко, Маркиян Яциняк и многие другие. А бойцу Кириллу Бабенцову, участнику боев за Донецкий аэропорт, отказали в прохождении дальнейшей службы в полку Нацгвардии "Миротворец" из-за его прошлой судимости.

"Переаттестация, которую мы прошли, это был процесс расправы не над старыми ментами, а над новыми. Старые кадры остались, а новых выкинули по статье "Служебное несоответствие". Мы это расцениваем как уничтожение добровольческого движения, так как сначала отвели от линии фронта и поставили охранять мосты. А ведь активисты пришли в полицию за изменениями, но патриотам не дали работать, их уволили", — отмечает Александр Войтко.

Возмущены бойцы тем, что на переаттестации им не было задано ни одного профессионального вопроса, что никто не интересовался их героическим прошлым, а члены аттестационной комиссии вели себя, "как короли", и больше интересовались, не принимают ли бойцы участия в акциях протеста и митингах. В этом оказалась загвоздка. Как признались экс-бойцы, будучи сотрудниками Нацгвардии они активно поддерживали подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Полищука и Медведько и вступили в противостояние с сотрудниками "КОРД", когда те пытались взять образцы крови у подозреваемых. Собственно, такая активная позиция и стала поводом для увольнения, резюмировали экс-бойцы "Миротворца".

Нацгвардия для своих

Как оказалось, за неполные три года полк значительно сократился по численности. Из 630 бойцов осталось меньше 300. И это сокращение коснулась не только полка "Миротворец". По сути, сегодня переформатированию подвергается каждое подразделение Нацгвардии.

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Как отмечает эксперт, первая волна выдавливания добровольцев была в момент формирования Нацгвардии, когда добробаты вступали под крыло МВД.

"Нацгвардия уже давно пришла к тому, что надо провести чистку рядов. За счет хорошего обеспечения — зарплат, социального пакета — они сегодня получили ожидаемый эффект, к ним стоит очередь в военкомате. В ВСУ — нет, там ловят людей и уговаривают. И, само собой, любая организация старается избавиться от людей ненадежных, которые не вызывают доверие у командиров. Радикально настроенных, неблагонадежных стараются выдавить в первую очередь. Насколько я знаю, сейчас стараются набрать в Нацгвардию бывших сотрудников милиции. Аваков в этом заинтересован, он хочет закрепить максимальное влияние над Нацгвардией, чтобы президент понимал, что приказ, который он отдаст Нацгвардии, может быть поставлен под сомнение. В то же время приказ Авакова должен быть выполнен. Хотя юридически Аваков не имеет права это делать", — рассказывает РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

У Авакова есть большой козырь. После создания Нацгвардии ее полномочия не были прописаны в Конституции, а это значит, что приказ президента можно и не выполнять. Если одновременно приказ отдаст Аваков, — в этом случае сыграет роль лояльность командиров к кому-то из них. А Нацгвардией сегодня опекается именно Аваков, подчеркивает военный эксперт. И, судя по тому как начала активничать не рейтинговая политическая партия, заявлять о деоккупации территорий, взятии границы под контроль, Аваков чувствует поддержку Нацгвардии.

По мнению Жданова, избавляются не только от рядовых бойцов, но и от ненадежных командиров. Вот и пришла пора отодвинуть от командования полком "Азов" Билецкого, хотя в него вложено уже немало денег.

"Билецкий сегодня повторяет судьбу Семена Семенченко (экс-командира батальона "Донбасса"). То есть Билецкого отодвигают от руководства полком, чтобы он не имел никакого влияния на принятие решений внутри полка. Но он возмутился и выступил против МВД. Но навряд ли чего-то добьется", — считает Олег Жданов.

Главная задача Нацгвардии — поддержание конституционного порядка внутри страны. Другими словами, сегодня можно смело вводить нацгвардейцев и расстреливать любую демонстрацию. Подобное будет считаться поддержанием порядка, и никто не обвинит в геноциде и превышении власти. Поэтому сегодня Нацгвардии нужны проверенные кадры, на которых может положиться министр Аваков, так ловко тасующий колоду.