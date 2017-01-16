Двуликий Янус-Порошенко

Коллаж РИА Новости Украина

Платон Беседин — писатель и публицист, для РИА Новости Украина

Украина вошла в новый 2017-й год без лидера. Да, Петр Алексеевич Порошенко еще президент, но он уже ни в коем разе не лидер. А так – временно и по случаю назначенный. Рейтинг президента достиг дна. Так низко не падал даже Янукович.

К слову, сходство Петра Алексеевича с экс-президентом отмечали многое – и внешне, и методологически. При этом Порошенко, безусловно, улучшенная версия Януковича. Однако в государственных, скажем так, подходах между ними нет существенных различий. И как бы ни подминал Петр Алексеевич Украину под себя, а он делать это пытается – и в плане власти, и в контексте смыслов, – ему это не удастся. Национальным лидером Порошенко не быть. Путь он и очень этого хочет. Порошенко не соответствует духу самой Украины. Он чужд для нее.

Тут надо определиться, что мы подразумеваем под Украиной сегодняшней. Несомненно, ту, которую декларировали – в идеале – на Евромайдане, где обещали создать кардинально новое государство.

Безусловно, связывали его с Европой. В нее шли, в нее стремились. Много-много лет. И когда Виктор Янукович, сначала как бы инициировал это движение, после затормозил его, это стало поводом для начала активных протестных действий. Собственно, о Европе как об украинской цели, как о местоположении идеалистического "садка коло хаты" говорили давно, и говорили назойливо. И потому людей не пришлось долго уговаривать, чтобы они поддержали данный порыв.

Однако вскоре к нему добавился еще один фактор – националистический. Представители тех, для кого "нация превыше всего", начали собираться на Майдане незадолго до его насколько бессмысленного, настолько и жестокого разгона в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Позже их стало там больше – они превратились в ключевую ударную силу Евромайдана. Без них "режим Януковича" не пал бы. И опять же, без них не было бы столь кромешной и дикой резни на Донбассе.

Националистический фактор всегда был главным топливом самостийной Украины. На нем, полыхающем и чадящем, воспитывались поколения тех, кто уже не мыслил, не представлял себя в матрице существования их отцов и дедов. Ситуация повсеместно распространенная, однако в Украине она приняла особенно резкие формы, так как страна в силу своего и геополитического, и цивилизационного, и географического, и социально-экономического положения имела слишком большое значение.

Итак, два фактора, два светоча новой постевромайдановской Украины – той, что активно закладывалась и создавалась с 50-х годов прошлого века – западничество (европейский курс) и украинский национализм. Сочетается это на первый взгляд туго – однако, как показывает Восточная Европа, все-таки сочетается.

Но президент-то не сочетается ни с одним из этих факторов.

С украинским национализмом – все ясно сразу. Петра Алексеевича подводит, уж простите, одно его происхождение. Массовые оскорбления президента по национальному признаку я слышал еще летом 2014 года, живя в Киеве. Над ним глумились и издевались уже тогда. Сейчас стало хуже.

Губит Порошенко и его классовая принадлежность. Богатых в Украине не любят, а уж очень богатых тем более. Порошенко же олигарх, причем яркий, одиозный даже. Такому не на фронт ездить, а футбольные клубы скупать и размышлять о власти капиталов в книгах тиражом в несколько миллионов экземпляров. В данной роли он был бы куда более органичен.

Для молодого же парня, воспитанного с именем новой Украины, где тенями бродят Бандера и Вакарчук, та же Тимошенко видится куда более приемлемой, нежели Порошенко. В ней есть огонь, в ней есть страсть. Порошенко же, особенно когда говорит свои милитаристские речи, выглядит бирюком, объевшимся фуагра. Он скорее забавен, нежели убедителен. Вы же видели его в военной форме? Это так же нелепо, как речи Кличко. Особенно, если вы взгляните на пухленькие холеные пальчики Петра Алексеевича.

Тогда европейский Порошенко? На первый взгляд – да. Он неплохо разговаривает на иностранных языках. Он образован, не путает Ахметова с Ахматовой. Он умеет, когда не говорит о нации и армии, быть убедительным. И, в конце концов, он человек воспитанный, интеллигентный. Любой, кто более или менее общался с ним лично, это подтвердит.

Фото Платона Беседина Платон Беседин

Но проблема в том, что за всем этим во многом искусственным лоском прячется "золотой мальчик" из советского прошлого. С такими манерами, с такими взглядами. Порошенко человек в плохом смысле советский, совковый даже. Он иной культуры, иных ценностей. Ему бы стать завскладом самого большого магазина в мире, или лучше мира – как одного большого магазина. Ведь в отличие от того же Ющенко – казалось бы, пасечника и хлопца в вышиванке – Порошенко лишен типично европейского шарма, а таким вещам не учатся. Петр Алексеевич вырос в другой системе координат, в иной матрице; ей он и отформатирован. И Порошенко не в силах соответствовать, быть своим среди "новых европейцев", прослойка которых, действительно, выросла в Украине.

Петр Алексеевич, как и Виктор Федорович, замкнут на Россию в ее советском воплощении. Ему не вытравить ее из себя. Как не оборвать ему тех бизнес-связей с Россией, которые, несмотря на вражду и конфликты, у него по-прежнему остаются (и завод в Липецке – это только одна сотая, видимая, часть). Да, с этим человеком можно и нужно договариваться, беседовать на языке денег и материальных благ, потому что он совсем не тот, кем хочет казаться, – и кем хочет видеть его украинский народ.

Ни в одной из ключевых для нынешней Украины ипостасей Порошенко не органичен. Он чужд им. И от того вынужден играть – со средним уровнем мастерства – роли. Он как тот двуликий Янус, что и о Вестфальском мире в ООН расскажет, и на языке предков с добробатами на войне переговорит. Неизменно с серьезным, пусть и немного помятым лицом.

Вот только не верят этому обреченному Янусу, который так и не смог реализоваться. Он уже проиграл, потеряв все свои лица. Потому что сущности своей не изменишь. И падение рейтинга Порошенко, которое, несомненно, будет продолжаться – свидетельство не только ситуации в государстве, но и его личного несоответствия этому государству.

Украина сегодня – поле боя и поле пшеницы, островки Европы вперемешку с хуторами с вооруженными казаками, а не шоколадная фабрика и не завод, которыми нужно управлять в сытости. Украине сегодня необходим волевой гетман или пламенеющий человек Просвещения, а не закостеневший в шоколадном самолюбовании олигарх. От того игра Порошенко в национального лидера давно обречена.

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