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    Спасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (91)

    36
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Vigili del Fuoco/Handout
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico/Handout
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio/Handout
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio/Handout
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Emiliano Grillotti
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Emiliano Grillotti
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Vigili del Fuoco/Handout
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Vigili del Fuoco/Handout

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    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель

    В среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо лавина сошла на местный отель.

    Снежную лавину, видимо, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии. В гостинице на тот момент находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

    По последним данным, были спасены 17 человек. В то же время, погибшими были найдены четверо.

    Смотрите также: Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

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