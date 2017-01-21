Спасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов

В среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо лавина сошла на местный отель.

Снежную лавину, видимо, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии. В гостинице на тот момент находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

По последним данным, были спасены 17 человек. В то же время, погибшими были найдены четверо.

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