Билецкий против Нацгвардии. Нас ждет серьезный конфликт - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Лидер добровольческого корпуса "Азов", нардеп от "Народого фронта" Андрей Билецкий заявил, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны. По словам политика, на руководящих должностях в Нацгвардии находятся офицеры-сепаратисты, а в самой структуре действует системная коррупция.

В свою очередь Нацгвардия обратилась в СБУ и военную прокуратуру, чтобы те проверили публичное заявление экс-комбата "Азова", об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что проверит опубликованные Билецким обвинения.

"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно отослал в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", — написал Матиос. "Разберемся и дадим оценку по закону".

Политический эксперт, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев уверен, что громкие заявления Андрея Билецкого — не более чем предвыброный пиар.

"За словами Андрея Билецкого легко угадывается фигура призрака высоко вероятных в 2017-м году досрочных выборов в Верховную Раду", - говорит политолог. "Заявление лидера "Азова" имеет чисто политический характер, оно нацелено на позиционирование Билецкого как истинного патриота, тогда как все остальные, включая Нацгвардию, являются какими-то наполовину сепаратистами . Уверен, что в ближайшее время мы узнаем, что информация, заявленная Билецким не подтвердилась. Да, соответствующие органы проверят заявление народного депутата, ничего не найдут, но репутационные балы в глазах патриотически экзальтированной публики глава "Азова" заработает". Аzov.press Вспоминая Бандеру и Мельника. Билецкий и Тягнибок разошлись, как в море корабли

По словам Золотарева, в силовых структурах хватает людей, которые недовольны действиями действующей власти.

"Никаких фактов Билецкий не привел. Да, не секрет, что большинство военных и представителей силовых структур в Украине, мягко говоря, не в восторге от нынешней власти. Но поскольку там много людей с двойным дном, то никто не афиширует своих взглядов. Не исключено, что при смене политической власти в Украине многие из них попросту "переобуются", что характерно для отечественной политики. Тем не менее, серьезных доказательств и обвинений Билецкий не привел. Очевидно, что руководство Нацгвардии понесет репутационные потери. При том тотальном недоверии, которое сегодня имеется в отношении силовых структур это и не удивительно", — говорит политолог.

Кроме того, эксперт считает, что скандальное заявление Билецкого имеет другие, скрытые мотивы.

Читайте также: Особенности национального обмена пленными: кого хотят получить ЛДНР

"Очевидно, что впереди нас ждет более масштабный и серьезный конфликт", — убежден Золотарев. "Речь о команде президента Петра Порошенко и "Народного фронта" во главе с Аваковым. Возможно, история с Билецким и Нацгвардией имеет отношение к надвигающейся схватке, которая, вероятно, состоится весной. Ведь снять Авакова без разрушения существующей конструкции властного картеля пока не могут. Но начнется все с информационной войны".