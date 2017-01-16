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    Билецкий против Нацгвардии. Нас ждет серьезный конфликт - Золотарев

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (155)

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    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, обвинения лидера "Азова" Андрея Билецкого в адрес руководства Нацгвардии носят характер политического пиара и вряд ли будут иметь какие-то серьезные последствия.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Лидер добровольческого корпуса "Азов", нардеп от "Народого фронта" Андрей Билецкий заявил, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны. По словам политика, на руководящих должностях в Нацгвардии находятся офицеры-сепаратисты, а в самой структуре действует системная коррупция.

    Торжественный съезд политической партии Национальный корпус в Киеве. Глава партии Андрей Билецкий
    УНИАН
    Лидер "Азова" Билецкий, Нацгвардия и нацбезопасность: подробности скандала

    В свою очередь Нацгвардия обратилась в СБУ и военную прокуратуру, чтобы те проверили публичное заявление экс-комбата "Азова", об этом говорится на сайте ведомства.

    Кроме того, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что проверит опубликованные Билецким обвинения.

    "Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно отослал в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", — написал Матиос. "Разберемся и дадим оценку по закону".

    Политический эксперт, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев уверен, что громкие заявления Андрея Билецкого — не более чем предвыброный пиар.

    "За словами Андрея Билецкого легко угадывается фигура призрака высоко вероятных в 2017-м году досрочных выборов в Верховную Раду", - говорит политолог. "Заявление лидера "Азова" имеет чисто политический характер, оно нацелено на позиционирование Билецкого как истинного патриота, тогда как все остальные, включая Нацгвардию, являются какими-то наполовину сепаратистами. Уверен, что в ближайшее время мы узнаем, что информация, заявленная Билецким не подтвердилась. Да, соответствующие органы проверят заявление народного депутата, ничего не найдут, но репутационные балы в глазах патриотически экзальтированной публики глава "Азова" заработает".

    Андрей Билецкий на съезде Национального корпуса
    Аzov.press
    Вспоминая Бандеру и Мельника. Билецкий и Тягнибок разошлись, как в море корабли

    По словам Золотарева, в силовых структурах хватает людей, которые недовольны действиями действующей власти.

    "Никаких фактов Билецкий не привел. Да, не секрет, что большинство военных и представителей силовых структур в Украине, мягко говоря, не в восторге от нынешней власти. Но поскольку там много людей с двойным дном, то никто не афиширует своих взглядов. Не исключено, что при смене политической власти в Украине многие из них попросту "переобуются", что характерно для отечественной политики. Тем не менее, серьезных доказательств и обвинений Билецкий не привел. Очевидно, что руководство Нацгвардии понесет репутационные потери. При том тотальном недоверии, которое сегодня имеется в отношении силовых структур это и не удивительно",  — говорит политолог.

    Кроме того, эксперт считает, что скандальное заявление Билецкого имеет другие, скрытые мотивы.

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    "Очевидно, что впереди нас ждет более масштабный и серьезный конфликт", — убежден Золотарев. "Речь о команде президента Петра Порошенко и "Народного фронта" во главе с Аваковым. Возможно, история с Билецким и Нацгвардией имеет отношение к надвигающейся схватке, которая, вероятно, состоится весной. Ведь снять Авакова без разрушения существующей конструкции властного картеля пока не могут. Но начнется все с информационной войны".

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