Неподъемные платежки: платить, нет и как платить меньше. Советы экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киевлянам начали приходить новые платежки за отопление. В связи с этим количество возмущения тарифами в соцсетях растет в геометрической прогрессии. К примеру, некоторые жители Оболонского района за отопление квартиры в 59 квадратов в доме со счетчиком должны заплатить почти две тысячи гривен, а жители Подола за такую же квадратуру заплатят 2,3 тысячи гривен. Счет на 2,5 тысячи гривен за 78 квадратов получили на Троещине.

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Более того, жителям квартир, где в домах счетчиков нет, приходят платежки в разы больше. К примеру, одна из столичных семей выложила в сеть фото платежки, где указано, что за отопление квартиры в 88 квадратов она должна заплатить почти восемь тысяч гривен.

Ситуацию с суммами в платежках за отопление прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим можна пояснити такі цифри в платіжках за опалення?

— Проблема дійсно є, тому що основна причина, мабуть, в тому, що тарифи все-таки виросли. І тому навантаження є. Але іноді ця проблема трохи перебільшується і викривляється. От ви згадували про платіжку на квартиру 88 квадратних метрів. Я цю платіжку бачив. Справа в тому, що в цій платіжці стоїть споживання 5,5 гігакалорій за місяць. Щоб ви розуміли, що таке 5,5 гігакалорій, це така квартира в звичайному режимі має споживати половину гігакалорії, може, трошки більше. 5,5 — це треба шашлики на батареях смажити, щоби було таке споживання тепла. Тому трошки це або фейкова платіжка, тому що просто нереально споживання для такої квартири. Або фейкова, або там якась помилка є. Тому досить багато є такого штучного нагнітання. Не може бути таких платіжок у 8 тисяч чи 14 тисяч на таку квартиру. Стосовно того, що різні платіжки, наприклад, на Оболоні та на Подолі. Дійсно, може бути якась різниця, тому що є будинки з лічильником, є будинки без лічильника. Якщо є будинки з лічильником, то можуть бути різні будинки. Один будинок може бути більш теплий, один може бути старіший, тобто холодніший. Відповідно, там буде трохи більше споживання. Тому така різниця може бути, найголовніше, щоби максимально впроваджувалася система обліку, були лічильники, і щоби кожен будинок споживав раціонально і платив тільки за те, що він спожив. Тоді ситуація буде правильнішою. Якщо лічильників немає, то тоді, дійсно, квартири можуть платити за те, що вони не спожили, і що нараховують по якихось нормах. В Києві є проблема з тим, що багато будинків ще до цих пір не мають встановлених приладів обліку тепла.

Є багато будинків, в яких є встановлені прилади обліку тепла, але вони чи не підключені, чи їх ще не враховують. Як дізнатися, за лічильником ти платиш чи не за лічильником?

— Якщо в будинку є лічильник, то легко поцікавитися в "Київенерго", чи вони нараховують за цим лічильником, чи вони не за цим лічильником нараховують. Дійсно, є така проблема, що в Києві велика кількість будинків має лічильники, але вони або не введені в експлуатацію, або зламані, або ще щось. І тут є велике питання до "Київенерго", чи часом вони не саботують програму встановлення лічильників, приладів обліку. Тому що, звичайно, коли є лічильники, для "Київенерго" — це менш вигідно. Тому що лічильник чітко рахує гігакалорії, і ні за що зайве тоді ніхто не платить. Кожен може дізнатися, чи є в нього в будинку лічильник, він може зайти на сайт "Київенерго" подивитися. По-друге, можна поцікавитися в ЖЕКу, тому що ці встановлення координуються з відповідним ЖЕКом.

Як розраховується тариф за опалення для будинків, де лічильників немає?

— Де лічильників немає, вони розраховуються за нормами на метр квадратний. В Києві це 33 гривні. Тобто беруться загальні нормативні витрати, скільки потрібно зробити тепла, і скільки тепла потрібно на один квадратний метр, щоби обігріти. І таким чином відбувається певне усереднення і виводиться ця цифра за один метр квадратний.

За якими показниками усереднення?

— Зараз ввели зміни, щоби будинки, в яких немає приладів обліку, були прирівняні в середньому до розмірів споживання, як в будинках, в яких є прилад обліку.

Є випадки, коли люди, що отримують субсидію, бачать у платіжках нулі. Така ситуація можлива?

— Потрібно розбиратися. В загальному, субсидія працює так, що ти платиш 15-20% свого доходу, а все решта покривається субсидією. От тому якусь частинку споживач має платити, а решту за нього платить держава.

Как высокие платежки на отоплении отразились на рынке недвижимости, прокомментировал в эфире "ГС" вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Суммы в платежках сильно влияют на рынок недвижимости?

— Пока еще нет. Пока влияет на то, что арендатор пытается договорится с арендодателем о каких-то частичных оплатах со стороны арендодателя, пытаются отказаться от того, что арендодатель повесил на арендатора все: и платежки, и проживание, и по счетчикам, и за отопление, и за обслуживание.

Чтобы приносили чистую сумму?

— Да. Но, с другой стороны, уже есть целый ряд квартир в новых домах особенно, где у людей стоят счетчики индивидуального отопления. На эти квартиры спрос в первую очередь. Как показал год, в первую очередь спрос на такие квартиры, там и дороже сама арендная плата. И в остальных многие арендодатели оформляют субсидии и нагрузка уменьшается. Там, где субсидии не оформлены и очень большие платежки, арендаторы пытаются договорится с арендодателем платить пополам, например. Но это договорные отношения и массовости пока нет.

Цены на арендуемую недвижимость растут?

— К сожалению, 2016-й год показал, что цены выросли и выросли значительно.

И будут расти дальше?

— Непредсказуемо, потому что, сами понимаете, у нас нет предпосылок для резкого увеличения доходов населения, а это, в первую очередь, будет регулироваться все-таки тем, будут ли у людей доходы, чтобы арендовать по высоким ценам. Но, тем не менее, то, что уже видно, цены за 2016-й год к концу поднялись и поднялись значительно.

Но если пока арендодатели не спешат оплачивать хотя бы часть расходов за отопление, то есть ли спрос на квартиры с субсидиями?

— Да, это нормально, спросить, оформлена ли субсидия. Тем более у нас не совсем удачная попытка была со стороны властей разрешить арендаторам на основе договора аренды оформлять субсидии, и большой спрос на квартиры, где есть субсидии, где есть счетчики в домах. Это спрашивают практически всегда – есть ли счетчик домовой, есть ли субсидия и есть ли индивидуальное отопление, но это уже новые проекты либо счетчик индивидуального отопления в новых домах. Там, где этого всего нет и где приходится платить, пытаются договориться хотя бы частично. К сожалению, у нас ни культуры аренды нормальной нет, ни нормального рынка.

О своих платежках на отопление в эфире Голоса Столицы рассказали радиослушатели.

Леонид: Каждый дом, а иногда даже в рамках одного дома каждый подъезд, может иметь свою тепловую нагрузку, которая рассчитывается проектировочной организацией еще при создании проектов перед строительством этого дома. И когда в доме нет счетчика, то рассчитывается количество потребленной энергии в зависимости от того, какая тепловая нагрузка проектная. Вот в чем дело. У нас дом из двух подъездов состоит, они разные конструктивно, у нас разная тепловая нагрузка в каждом подъезде. Разница в стоимости квадратного метра между двумя подъездами вышла за декабрь-месяц в шесть гривен.

Лариса Григорьевна: По отоплению очень интересная ситуация. Вот я поднимаю старые квитанции, при том правительстве были холодные зимы и были нагрузки, это 18-20 градусов долго было. А у нас пару дней и 1,2 и 1,4 показатели. На каком основании? Не может такого быть. Мы же не проверяем эти счетчики. Считают, как угодно. Неправильно, на 400 гривен ошибаются, на 500, по-разному.

Константин: У нас другая ситуация. У нас назначена субсидия. Ситуация такая, что насчитали в этом месяце 756 гривен за отопление, а, получается, с субсидией надо платить 1033 гривны. Обращались в службу, кто выдает субсидии, сказали: не имеют значения ваши показания счетчика, вот мы назначили 1033 гривны в месяц, так вы и будете платить.

Катерина: Глядя на эту платежку, мы решили, что в этом месяце пока платить мы не будем. Мы посмотрим. Я думаю, что все должно немножко утрястись. Если не утрясется, и в следующем месяце платить не будем.

Напомним, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.