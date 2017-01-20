наверх
20.01.201710:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Новый удар по Супрун. На этот раз — от соратников по Евромайдану

    (обновлено: )42710
    Волонтеры медицинской службы Евромайдана, благодаря усилиям которых в Украине три года назад победила Революция достоинства, с горечью констатируют: они привели во властные кабинеты людей, которые уничтожают украинскую нацию.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Скандал, разгоревшийся вокруг и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, бывшей волонтеркой медслужбы Евромайдана, продолжает набирать обороты. На этот раз в уничтожении украинской нации ее обвиняют соратники по Майдану — Олег Мусий, Святослав Ханенко и Андрей Гук.

    Крушение надежд

    Спустя три года после событий на Майдане Независимости в Киеве, результатом которых стала смена власти в Украине, медики-волонтеры Майдана задались закономерным вопросом, а достигли ли они того, ради чего вышли на площадь?

    Владимир Путин об американском Майдане. Видео
    Канал на Youtube RT (на русском)
    Путин о подготовке "Майдана" в США

    Читайте также: Итоги энергетики 2016 года: 22 повода для Майдана

    "Мы там работали как профессионалы, предоставляли медицинскую помощь и спасали жизни с надеждой, что нам удастся после окончания Революции достоинства начать стоить новое украинское общество и новую систему здравоохранения, которая в то время пребывала в очень-очень-очень плачевном состоянии. И что что мы получили по состоянию на сегодня?

    Мне очень жаль, но я вынужден констатировать: спустя три года после Революции достоинства мы находимся в периоде абсолютного правового нигилизма, дилетантства управления страной и неправовых решений высшей власти. И это тесно связано и с медициной, с тем, что сейчас происходит со здравоохранением", — сказал народный депутат, экс-министр здравоохранения Украины, заместитель руководителя медслужбы Евромайдана Олег Мусий на пресс-конференции в Киеве.

    Как заявил Мусий, политика двух предыдущих и ныне действующего правительства Украины лежит в плоскости правового нигилизма и полного непонимания, что такое законодательство Украины, Конституция Украины, и самое худшее — что такое люди, которые живут в Украине.

    "Сейчас мы переживаем факт уничтожения постмайдановскими силами, которые не имеют реального отношения к Майдану, а были  сценой Майдана и захватили власть собственно Майдана, украинской нации, которое происходит как раз из-за таких решений и того, что происходит в Министерстве здравоохранения в том числе", — заявил Мусий.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев: при нынешнем уровне финансирования медицина Украины обречена

    Как подчеркнул ответственный секретарь ОО "Украинская ассоциация нейрохирургов", заместитель руководителя медслужбы Евромайдана Андрей Гук, система здравоохранения Украины находится в катастрофическом состоянии.

    "Медицинская общественность Украины не может стоять в стороне от проблем в украинской медицине. Ситуация критическая. С одной стороны, нам говорят, что будет реформа. Но она откладывается. С другой стороны, активисты медицинской службы Евромайдана официально предоставили свои предложения, основанные на лучших мировых практиках, руководству Минздрава. Мы имеем право требовать от власти изменений, которых мы ожидали", — сказал Гук.

    Работа Минздрава парализована

    По мнению представителя ОО "Украинская ассоциация содействия охране здоровья населения" Святослава Ханенко, руководителя медслужбы Майдана, Украина катастрофически больна,  здравоохранение находится в критическом состоянии, а действующая власть игнорирует вопросы, относящиеся к национальной безопасности страны.

    "Единственного министра, которого до сих пор не назначили –  министра здравоохранения. Истекли все сроки для этой должности "исполняющего обязанности". Нет доверия между властью и обществом. Дерзкое и пренебрежительное отношение власти, президента, премьера к сфере здравоохранения, врачам и пациентам", — сказал Ханенко.

    Он заявил, что медицинская общественность требует от президента и премьер-министра страны поставить точку в вопросе назначения министра здравоохранения и государственного секретаря министерства.

    "Работа министерства практически парализована, оно недееспособно. Есть проблемы в кадровом, профессиональном наполнении, в организации процессов управления… После прихода нынешнего руководства Минздрава стало понятно, что и не "пахнет" системным, научно обоснованным подходом к формированию стратегии трансформации отрасли и реализации этой стратегии.

    То, что мы слышим, выявляет, что люди не имеют элементарного понятия. Реакция на эту ситуацию должна быть с позиции президента Украины. Именно президент должен поставить точку в истории спора между Супрун  и Тодуровым (директор Института сердца Борис Тодуров — Ред.) и направить процесс трансформации украинской системы здравоохранения как сферы национальной безопасности в адекватное русло", — заявил Ханенко.

    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН
    Гриболеты Супрун повеселили соцсети

    "Не навреди"

    По  словам Ханенко, чтобы процесс реформирования системы здравоохранения Украины заработал и дал адекватный результат, необходимы проект, инструментарий и механизмы его реализации.

    Он предложил создать в Украине специальный научный институт правительственного статуса, который и займется подготовкой системных интегрированных предложений по трансформации системы здравоохранения

    "От имени медицинской общественности я обращаюсь к президенту Украины. Петр Алексеевич, это ваша личная ответственность – как персональный состав Минздрава, так и выработка системных документов, которые должны отражать стратегию развития системы здравоохранения нашей страны на десятилетия. Импульсивные, неадекватные действия ни к чему хорошему не привели", — заключил  Ханенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политолог Максим Яли
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны