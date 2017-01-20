Новый удар по Супрун. На этот раз — от соратников по Евромайдану

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Скандал, разгоревшийся вокруг и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, бывшей волонтеркой медслужбы Евромайдана, продолжает набирать обороты. На этот раз в уничтожении украинской нации ее обвиняют соратники по Майдану — Олег Мусий, Святослав Ханенко и Андрей Гук.

Крушение надежд

Спустя три года после событий на Майдане Независимости в Киеве, результатом которых стала смена власти в Украине, медики-волонтеры Майдана задались закономерным вопросом, а достигли ли они того, ради чего вышли на площадь?

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"Мы там работали как профессионалы, предоставляли медицинскую помощь и спасали жизни с надеждой, что нам удастся после окончания Революции достоинства начать стоить новое украинское общество и новую систему здравоохранения, которая в то время пребывала в очень-очень-очень плачевном состоянии. И что что мы получили по состоянию на сегодня?

Мне очень жаль, но я вынужден констатировать: спустя три года после Революции достоинства мы находимся в периоде абсолютного правового нигилизма, дилетантства управления страной и неправовых решений высшей власти. И это тесно связано и с медициной, с тем, что сейчас происходит со здравоохранением", — сказал народный депутат, экс-министр здравоохранения Украины, заместитель руководителя медслужбы Евромайдана Олег Мусий на пресс-конференции в Киеве.

Как заявил Мусий, политика двух предыдущих и ныне действующего правительства Украины лежит в плоскости правового нигилизма и полного непонимания, что такое законодательство Украины, Конституция Украины, и самое худшее — что такое люди, которые живут в Украине.

"Сейчас мы переживаем факт уничтожения постмайдановскими силами, которые не имеют реального отношения к Майдану, а были сценой Майдана и захватили власть собственно Майдана, украинской нации, которое происходит как раз из-за таких решений и того, что происходит в Министерстве здравоохранения в том числе", — заявил Мусий.

Как подчеркнул ответственный секретарь ОО "Украинская ассоциация нейрохирургов", заместитель руководителя медслужбы Евромайдана Андрей Гук, система здравоохранения Украины находится в катастрофическом состоянии.

"Медицинская общественность Украины не может стоять в стороне от проблем в украинской медицине. Ситуация критическая. С одной стороны, нам говорят, что будет реформа. Но она откладывается. С другой стороны, активисты медицинской службы Евромайдана официально предоставили свои предложения, основанные на лучших мировых практиках, руководству Минздрава. Мы имеем право требовать от власти изменений, которых мы ожидали", — сказал Гук.

Работа Минздрава парализована

По мнению представителя ОО "Украинская ассоциация содействия охране здоровья населения" Святослава Ханенко, руководителя медслужбы Майдана, Украина катастрофически больна, здравоохранение находится в критическом состоянии, а действующая власть игнорирует вопросы, относящиеся к национальной безопасности страны.

"Единственного министра, которого до сих пор не назначили – министра здравоохранения. Истекли все сроки для этой должности "исполняющего обязанности". Нет доверия между властью и обществом. Дерзкое и пренебрежительное отношение власти, президента, премьера к сфере здравоохранения, врачам и пациентам", — сказал Ханенко.

Он заявил, что медицинская общественность требует от президента и премьер-министра страны поставить точку в вопросе назначения министра здравоохранения и государственного секретаря министерства.

"Работа министерства практически парализована, оно недееспособно. Есть проблемы в кадровом, профессиональном наполнении, в организации процессов управления… После прихода нынешнего руководства Минздрава стало понятно, что и не "пахнет" системным, научно обоснованным подходом к формированию стратегии трансформации отрасли и реализации этой стратегии.

То, что мы слышим, выявляет, что люди не имеют элементарного понятия. Реакция на эту ситуацию должна быть с позиции президента Украины. Именно президент должен поставить точку в истории спора между Супрун и Тодуровым (директор Института сердца Борис Тодуров — Ред.) и направить процесс трансформации украинской системы здравоохранения как сферы национальной безопасности в адекватное русло", — заявил Ханенко.

"Не навреди"

По словам Ханенко, чтобы процесс реформирования системы здравоохранения Украины заработал и дал адекватный результат, необходимы проект, инструментарий и механизмы его реализации.

Он предложил создать в Украине специальный научный институт правительственного статуса, который и займется подготовкой системных интегрированных предложений по трансформации системы здравоохранения.

"От имени медицинской общественности я обращаюсь к президенту Украины. Петр Алексеевич, это ваша личная ответственность – как персональный состав Минздрава, так и выработка системных документов, которые должны отражать стратегию развития системы здравоохранения нашей страны на десятилетия. Импульсивные, неадекватные действия ни к чему хорошему не привели", — заключил Ханенко.