"Революция достоинства" и "падаль в татуировках"

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Появившиеся в социальных сетях нелицеприятные откровения бывшего бойца полка Национальной гвардии "Азов" вновь привлекли внимание к социальному составу тех, кого в последние три года принято именовать "революционерами", "защитниками Родины" и "истинными патриотами".

Напомним, что представленный к ордену Богдана Хмельницкого бывший боец добровольческого батальона Борис Савьюк написал в своем аккаунте в Facebook: "Несмотря на качественную подготовку наших офицеров (поверьте, мало таких офицеров в нашей армии) — полк в целом небоеспособный, большинство из этих людей — не готовы воевать, даже если бы их и научили… Это просто падаль в татуировках".

По его словам, "Азов" заполонили кредитные должники, "халявщики" и т. п. категории людей. Батальон изменился после того, как власти принудительно вывели его с линии фронта, добавил бывший боец.

"Азов" изменился в силу того, что имел политические амбиции и подвергался незаконному давлению со стороны власти. Нас вывели с линии фронта. Это обстоятельство, подобно лакмусовой бумажке, отлично показало всем: кредитным должникам, халявщикам, офчикам, и т. п. швали, что можно идти воевать… конечно же в "Азов", он ведь не на фронте… Этот скам заполонил полк, но мы смирились и мы ждали…", — добавил Савьюк.

Впрочем, подобные трудовые и бытовые конфликты не редкость даже для давно сложившихся коллективов, подбором кадров в которые занимались грамотные специалисты. Сопутствующие таким конфликтам заявления зачастую принято списывать на субъективное мнение, излишнюю эмоциональность или личную неприязнь. Не стоит также забывать о том, что психика человека, испытавшего серьезный стресс, что характерно для многих участников боевых действий, подвержена изменениям, которые также не способствуют улучшению мировосприятия.

Вместе с тем это уже далеко не первый подобный выброс негативной информации, имеющий вполне конкретный источник и в соответствии с украинским законодательством подлежащий обязательной проверке правоохранительными и надзорными органами. Правда, все предыдущие подобные факты остались без каких-либо серьезных последствий, причинами чего является "пролетарское происхождение" обвиняемых.

Как известно, 13 апреля 2014 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что принято решение о создании специальных подразделений патрульно-постовой службы МВД Украины "на основе гражданских формирований". Вскоре после этого группой "побратимов" в лице активиста "Автомайдана" Ярослава Гончара, народного депутата Украины Олега Ляшко, пресс-секретаря ультранационалистов "Социал-Национальной Ассамблеи" Игоря Мосийчука, давнего члена "Братства" (так называемая "Сотня Иисуса Христа") Дмитрия Корчинского, донецких и киевских футбольных "ультрас" произошло формальное создание добробата. Использованная при этом юридическая база ничем не отличалась от той, на которую опирались несколькими месяцами ранее те же персонажи в ходе "революции достоинства".

Как сообщил заместитель командира батальона Ярослав Гончар, "основной костяк батальона составляют те же люди, которые вышли 21 ноября на Майдан. Это люди из разных сотен, из Автомайдана". Правда, несколько насторожило утверждение лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко о том, что батальон частично, "возможно даже наполовину", состоит из людей, имеющих судимость. Впрочем, он тут же успокоил озадаченную общественность тем, что "большинство из них стали жертвами украинской правоохранительной системы и были осуждены несправедливо". Хорошо известно, что, согласно уголовному фольклору, "в тюрьме все сидят ни за что".

К концу июня 2014 года численность батальона достигла 500 человек, 17 сентября батальон был преобразован в полк, а 9 октября Аваков заявил, что принято решение о подготовке перевода полка особого назначения МВД "Азов" в состав Национальной гвардии Украины, с доукомплектацией специалистами и техникой, включая артиллерийский дивизион. 10 ноября им был подписан соответствующий приказ.

Из приведенной хронологии следует, что права гражданства военизированное формирование получило уже после подписания первого Минского соглашения, когда "горячую" стадию антитеррористической операции на востоке Украины удалось несколько приостановить. Следовательно, в официальном статусе полк "Азов" на войну с "российско-террористическим агрессором" не поспел.

Это, однако, не означает, что составившие его активисты Майдана оставались все это время не у дел. Группу энергичных граждан не обошел своим вниманием и финансовой опекой известный спаситель Украины Игорь Коломойский, благотворительное спонсорство которого внезапно прервалось 2 августа 2014 года, когда заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов заявил о прекращении финансирования батальонов "Азов" и "Шахтерск" по причине высказываний "фашиствующего…Мосийчука и направленных на самопиар действий Олега Ляшко".

Впрочем, это не сказалось на финансовом состоянии формирования, которое не только поддерживалось многими украинскими политиками, включая бывшего губернатора Донецкой области Сергея Таруту, но и пользовалось популярностью у многочисленных волонтеров, выросших как грибы благотворительных фондов и патриотически настроенных бизнесменов. Правда, последняя категория оказалась не слишком благодарной, сдав СБУ видеозапись убеждения в необходимости выделения спонсорской помощи в красочном исполнении ставшего к тому времени народным депутатом Мосийчука.

Появились и другие симптомы, указывающие на непростую внутреннюю ситуацию в подразделении МВД. Так, бывший заместитель командира батальона и его фактический основатель Ярослав Гончар покинул ряды патриотов, заявив при этом: "Я и еще 15 бойцов вышли из состава батальона по причине несогласия, в том числе и идеологического плана, с действиями командиров и их подручных. Вместо боевых действий они занимаются мародерством и грабежами. При мне с дачи жены Януковича Людмилы в поселке Урзуф было вывезено два грузовика с награбленным имуществом. Из охотничьих угодий Януковича в Стародубовке тоже было похищено имущество. Когда я заявил о недопустимости таких действий и открытой поддержки национал-социализма в батальоне, меня связали и бросили в подвал. Там меня пытали. Те, кто заявляет, что батальон "Азов" белый и пушистый, нагло врет. Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне правых. Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений, в "Азов" его не примут".

В то же время, по версии командования "Азова", Ярослав Гончар самовольно участвовал 9 мая в организации неудачного штурма Мариуполя и за это был отчислен из "Азова".

В связи с этим небезынтересно оценить и "боевой путь" вооруженного формирования. Согласно официальной статистики потери личного состава за время спецоперации на востоке Украины составили 27 человек, которые были понесены в период с декабря 2014 г., что при заявленном количестве личного состава в 800 человек не кажется чрезмерным. Если же принять во внимание тот факт, что в их число вошли и некие "добровольцы", само пребывание которых в расположении спецподразделения правоохранительных органов не может не вызывать удивления, то версия об интенсивном участии в тяжелых боях с "российским агрессором" становится крайне сомнительной. Если же учесть, что среди погибших были и граждане Грузии, Белоруссии и безымянные иностранцы с "позывными", а также внимательно рассмотреть обстоятельства их гибели, становится ясно, что вооруженное формирование едва ли может быть отнесено к регулярной воинской части, а выполняет, скорее, полицейско-карательные функции.

Это, кстати, отмечала британская газета The Telegraph, указавшая, что привлечение формирований, подобных батальону "Азов", к спецоперации на востоке Украины "должно приводить европейцев в ужас", поскольку "источники их финансирования туманны, подготовка несовершенна и занимает всего две недели, а идеология должна настораживать".

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, побывавший с неназванной группой экспертов из стран Европы в Донецкой области, также заявил, что зафиксировал многочисленные факты совершённых бойцами батальона мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований.

Журналист USA Today Орен Дорелл, посетивший место расположения полка, отмечает, что пресс-секретарь "Азова" Андрей Дьяченко заявлял ему, что около 10-20 процентов воюющих в подразделении бойцов являются нацистами.

Кроме всех подобных фактов и заявлений, нельзя не отметить хорошо известную символику "Азова" — изображение Вольфсангель ("волчьего крюка"), который использовался нацистской Германией, в частности на эмблеме 2-ой танковой дивизии SS "Дас Райх" и в современном неонацизме. Впрочем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отрицал нацистскую принадлежность знака, заявляя, что "Вы ошибаетесь. Эта эмблема — в том числе и эмблема Нобеля, хотя в действительности эмблема представляет собой обычную латинскую букву N, которая заключена в овал. Во многих европейских городах этот знак можно увидеть на гербах городов", а также подчеркнул, что "всякий, кто скажет мне, что эти ребята проповедуют нацистские взгляды, носят свастику и так далее, — откровенно врет и занимается дурью. Я много часов провёл с бойцами "Азова" в разговорах. Нет там ни нацизма, ни свастик".

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Разумеется, нынешний разгул демократии сделал доступным приобретение подобных шевронов, наряду с классикой их кумира-автора небезызвестной Meine Kampf. Как бы там ни было, статью Уголовного кодекса Украины о наемничестве, разжигании межнациональной розни и преступлениях против личности и имущества никто пока не отменял. От шевронов можно легко и быстро избавиться в любой момент, в отличие от татуировок и убеждений…

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