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    США призывают Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (557)

    (обновлено: )28316
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что "США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США призывает Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Андерс Фог Расмуссен
    JOHN THYS / AFP
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    "Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелые вооружения из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", — сказала Науэрт.

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    Россия ранее опровергала обвинения во вмешательстве в конфликт в Украине.

    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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