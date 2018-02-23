США призывают Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США призывает Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелые вооружения из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", — сказала Науэрт.

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Россия ранее опровергала обвинения во вмешательстве в конфликт в Украине.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.