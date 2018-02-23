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    Госдеп США обвинил Россию в гибели украинской медсестры в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (556)

    (обновлено: )15910
    Представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия продолжает в Донбассе конфликт, "который уже унес более 10 000 жизней".
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США проинформирован о гибели в Донбассе 23-летней украинской медсестры Сабины Галицкой и винит в ее гибели Россию, заявила представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, передает Голос Америки.

    Флаг Украины
    УНИАН
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    Галицкая погибла 20 февраля в Луганской области в результате обстрела медиков медицинской роты. По предварительным данным, ополченцы самопровозглашенной ЛНР открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению. У погибшей остались родители и брат.

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    "Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летнего украинского медика в то время, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует и дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", — подчеркнула Науэрт.

    Она также подчеркнула, что именно Россия создала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает управлять подконтрольными ей силами в Донбассе.

    "Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывает Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", — заявила представитель Госдепа.

    ​Россия ранее неоднократно отрицала причастность к вооруженному конфликту в Донбассе. 

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