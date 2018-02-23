Госдеп США обвинил Россию в гибели украинской медсестры в Донбассе

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США проинформирован о гибели в Донбассе 23-летней украинской медсестры Сабины Галицкой и винит в ее гибели Россию, заявила представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, передает Голос Америки.

Галицкая погибла 20 февраля в Луганской области в результате обстрела медиков медицинской роты. По предварительным данным, ополченцы самопровозглашенной ЛНР открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению. У погибшей остались родители и брат.

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"Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летнего украинского медика в то время, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует и дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", — подчеркнула Науэрт.

Она также подчеркнула, что именно Россия создала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает управлять подконтрольными ей силами в Донбассе.

"Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывает Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", — заявила представитель Госдепа.

.@statedeptspox: We received reports that a Ukrainian medic was killed while trying to aid civilians near the contact line, reminding us that the conflict in eastern #Ukraine continues to rage on. U.S. calls on #Russia to order its proxy forces to implement a complete ceasefire. pic.twitter.com/P664HRfpnt — Department of State (@StateDept) 22 февраля 2018 г.

​Россия ранее неоднократно отрицала причастность к вооруженному конфликту в Донбассе.