Красный Крест отправил в Донбасс 17 грузовиков с едой

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей Донбасса 17 автомобилей с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса успешно пересекла российско-украинскую границу.