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    Общество

    Красный Крест отправил в Донбасс 17 грузовиков с едой

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    Государственная пограничная служба зафиксировала пересечение линии соприкосновения гуманитарным конвоем Международного комитета Красного Креста. Грузовики доставил в Донбасс питание и гигиенические наборы.
    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей Донбасса 17 автомобилей с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса успешно пересекла российско-украинскую границу.

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