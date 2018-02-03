Украина получает самые дорогие в мире кредиты - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

К маю Украина выполнит все условия МВФ для получения транша. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе. При этом он добавил, что сейчас основные условия для получения транша — принятие закона об Антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка. Между тем, на экономическом форуме президент Петр Порошенко встретился с главой МВФ Кристин Лагард.

Чем опасно неполучение Украиной очередного транша МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Максим Праздников.

Голос Столицы Экономический эксперт Максим Праздников

Какими словами можно описать отношения Украины с МВФ? Они напряженные, натянутые, специфические? Они всегда такими были или сейчас — определенный кризис?

— Знаете, наверное, проще всего и лучше всего охарактеризовать такой фразой "они поставлены на паузу", и если говорить о тех миссиях, которые были, о тех программах, которые были у Украины с МВФ, то практически ни одна из них не была выполнена в полном объеме, то есть те цифры, которые согласовывались в рамках полной программы, ни разу не были получены на 100%.

МВФ не удивлен, что Украина так себя ведет?

— Для них это нормальная ситуация. По состоянию на сегодня мы получили где-то около 50% от суммы, то есть там общая сумма была согласована порядка 17 миллиардов долларов, восемь с копейками мы получили, и сейчас открыт вопрос по очередному траншу в размере порядка два миллиардов, и, действительно, сначала были озвучены слова президента о том, что мы до апреля ожидаем очередную миссию, и, вполне возможно, до апреля будет все согласовано. Потом были слова со стороны премьера о том, что, скорее всего, это будет вторая половина этого года, то есть уже ближе к лету. Сейчас мы услышали очередной комментарий о том, что мы ожидаем очередной транш к маю. Я думаю, это более правильная оценка, то есть апрель – это однозначно нет, слишком оптимистично на сегодняшний день, вторая половина года – это уже достаточно поздно, то есть где-то как раз ориентировочно около мая мы, действительно, можем что-то ожидать при условии выполнения определенных требований, естественно, со стороны МВФ.

Есть ли разница — месяцем раньше, месяцем позже? Насколько критичной для нас является дата получения транша?

— Я бы мог сказать, что май – это достаточно критичные сроки, то есть у нас есть определенные наши выплаты, у нас есть определенные обязательства по этим выплатам. Кроме того, опять же, в принципе, то, что озвучивал Минфин, если мы уже говорим о поиске таких средств финансирования, это свои планы в очередной раз помимо МВФ выйти на внешние рынки заимствования, привлечь очередных три миллиарда с достаточно хорошей вероятностью на успех этого предприятия, но деньги эти — достаточно критичны, то есть, если мы говорим о 2017 годе, то мы фактически получили один миллиард и порядка миллиарда сто отдали, то есть произошел такой некий рефинанс на самом деле. Мы ничего не получили, мы просто немножко перенесли во времени строки погашения. В этом году эти цифры несколько другие. У нас на кону более шести миллиардов выплат.

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И уже найти в другом месте, чтобы переотдать, не получится?

— И это критичная сумма, то есть если мы не получим эти деньги, то это может отразится, в том числе и на курсе, в том числе и на прямых иностранных инвестициях. Их и так немного, давайте называть вещи своими именами, но отсутствие сотрудничества с МВФ – это будет негативный сигнал для других финансовых институций, в первую очередь, и, конечно же, для частных инвесторов.

Другие значительные структуры типа ЕБРР, Всемирного банка, они могут объявить паузу в отношениях с Украиной, если не будет сотрудничества с МВФ?

— Это вполне может привести к ситуации, когда будет поставлена на паузу программа сотрудничества с ними. Такие прецеденты уже были.

Вы сказали о шести миллиардах долгов на выплату в 2018 году? Это с учетом спорных средств?

— Это без. Имеются в виду 3 миллиарда так называемого кредита Виктора Януковича.

Может оказаться, что их придется выплачивать в 2018 году?

— Более того, на это есть, к сожалению, достаточно большие шансы. То, как развивается сейчас ситуации, говорит о том, что эти шансы есть. Естественно, мы будем пытаться как-то оспорить это решение, если оно будет принято не в пользу Украины. И логично, что мы должны это делать. Но есть определенные шансы, что мы будем вынуждены эти деньги заплатить. И это добавит нагрузку и добавит давления, в том числе на курс, и в том числе на выплаты.

Возможна ли реструктуризация?

— Фактически это мы уже видели в прошлом году. То есть те 3 миллиарда, которые привлек Минфин, как, опять же, тоже интересный момент, это преподносилось как некий рефинанс по более низкой ставке, чем мы привлекали предыдущие деньги. Да, эта ставка более низкая. Но предыдущая составляла, если я не ошибаюсь, 7,5%, а в этот раз мы привлекли под 7,375%. Это немножко "Пиррова победа", на самом деле. То есть мы, конечно, с одной стороны, сэкономили. И в абсолютных цифрах это — достаточно неплохие деньги.

Особенно в масштабе одного конкретного человека.

— Да. Абсолютно верно. Но если оперировать процентами, то мы привлекли деньги, наверное, за прошлый год по одной из самых высоких ставок в мире. Если я не ошибаюсь, Ирак привлекал под меньшие цифры. Греция, я уже неоднократно говорил, которая нарушила все, что можно нарушить, которую ловили на фальсификации официальной статистики, предоставляемой в МВФ, которой списали десятки и сотни миллиардов долларов, просто простили, Греция привлекала под 4,6%.

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Украина сознательно по завышенным ставкам деньги привлекает или нас ставят в такие условия, что мы не можем найти дешевле?

— Знаете, я думаю, что дешевле просто не дают изначально. Это общая практика, на самом деле, и я сталкивался не только в рамках государственных займов. Для частных компаний, когда они сейчас выходят на какие-то внешние рынки заимствования, стоит как некий флажок на Украину, что меньше 7% не давать.

Может, все верят в доходность Украины?

— Скорее, высокие риски. Поэтому естественно, это переговорный процесс. Естественно, можно и нужно договариваться. И тем более, если мы говорим о таких цифрах и говорим о займе, гарантированном государством, то, конечно, нужно договариваться о более низких тарифах. Другой вопрос, насколько сильна твоя позиция, насколько ты это можешь сделать, и насколько те люди, которые дают тебе в долг, понимают силу своей позиции. То есть насколько эти деньги нужны. Если по-хорошему, тебе деньги не настолько и нужны, ну, неплохо бы, может, профинансировать какие-то проекты. А когда у тебя достаточно критическая ситуация, как, как минимум, в этом году, и высокие риски, то это делать сложнее. То есть то, что привлекалось в прошлом году, фактически это была подготовка некая к этому году. То есть произошло опять же некое рефинансирование: есть облигации, которые мы привлекли на 15 лет, и фактически мы просто перенесли во времени наши ожидаемые выплаты. При этом, как позитивный бонус пошел, это то, что мы это сделали чуть-чуть дешевле.

Насколько транши влияют на курс гривны, ведь их не дают для продажи на межбанке?

— Они влияют, конечно. То есть они, в первую очередь, идут в золотовалютные резервы и фактически влияют на их сумму, на величину, то есть есть определенные требования о том, какого размера они должны быть, о том, что это должно перекрывать 3 месяца критического импорта, и проче. То есть, конечно же, это влияет. Достаточно большое количество людей путает эти деньги и говорит: вот, пришли деньги МВФ, они сейчас пойдут в экономику. Деньги МВФ в экономику не идут, они ложатся как некие резервы, то есть то, чем потом НБУ играет, в принципе, относительно курса. Они являются неким стабилизационным фондом, что ли. Можно вспомнить ситуацию 2015 года, когда, наверное, за всю историю Украины у нас было наименьшее значение в резервах. Цифра упала, по-моему, до 5 миллиардов с копейками. То есть это не то, что на 3 месяца, там речь шла о месяце с лишним. И мы все прекрасно помним, в чем это выражалось.

Мы даже вспомнили слово "дефолт".

— Да, когда курс в какой-то момент официальный был 30 гривен за доллар, а неофициальный. Я помню время в феврале 2015 года, когда у меня разрывался телефон, звонили все партнеры с вопросом, а что делать, когда наличный курс был около 40.

Не спрашивали: доллар есть?

— Там было большое количество разных вопросов. Я помню, что я сказал: ребята, в данной ситуации ничего не делать, просто берем паузу и ждем. И буквально за несколько дней курс вернулся на свои позиции. Вот тогда, в общем-то, достаточно хорошим подспорьем и большой помощью выступил кредит от МВФ. То есть нам дали тогда порядка 5 миллиардов, и ситуация более-менее стабилизировалась. Сейчас порядка 19 миллиардов — это общие размеры золотовалютных резервов. Но при этом около 12 миллиардов — это наш долг перед МВФ.

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К слову, экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил, что Украина вполне может потерпеть отсутствие транша МВФ до лета. По его словам, для получить очередной порции средств Украине нужно выполнить всего два условия.