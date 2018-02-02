В морг - значит, в морг. Германия отправила украинскую ГТС на металлолом

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода "Северный поток-2" и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер, назвал действие Берлина ключевым решением, "которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде".

Увидев данное сообщение в прессе, чрезвычайно обиделся глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, но раздражение почему-то было адресовано украинскому правительству.

"Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов по конвейерному созданию рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", — написал Коболев на странице в Facebook, комментируя решение ФРГ по строительству газопровода.

Это уже набат

"К сожалению, у нас все опять свелось к выяснению отношений между чиновниками на местечковом уровне. Ответ Коболева — это не более чем пассаж в адрес Кабинета министров в непрекращающемся конфликте, и все потому, что Кабмин перебрал на себя функции по определению партнера по управлению украинской ГТС. Это подростковая реакция. И это не звонок, а уже набат относительно того, что перспективы дальнейшего полномасштабного использования украинской ГТС просто тают на глазах. Поскольку объем транзита, который останется, по разным оценкам до 30 млрд кубов в год, естественно, не отвечает той мощности и тому уровню, который должен быть востребован и использован. То есть содержание ГТС, способной прокачивать 140 млрд кубометров при 30 млрд реального транзита будет превышать доходы от оного. Тогда единственным выходом станет сдача лишних труб в металлолом", — сказал РИА Новости Украина эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

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Действительно, тревожные для Украины сигналы поступают не впервые. В июне прошлого года немецкие NEL Gastransport, Fluxys Deutschland и Gasunie Deutschland начали расширение первого из заявленных газопроводов, соединяющих газопровод "Северный поток" с Германией и другими странами. Курирующая европейскую газотранспортную систему Европейская сеть операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG) спустя полгода с получения заявки одобрила проект, сообщила о чем сообщила в своих документах. Речь идёт о принимающем терминале Грайфсвальд, месте будущего входа "Северного потока — 2" в газотранспортную систему (ГТС) Германии, здесь же выходит на сушу и первый Северный поток. Пока что мощность терминала составляет порядка 60 млрд кубометров, но, насколько сильно она увеличится после завершения проекта, в документах не указывалось не указывается. Это был первый из трёх проектов, которые были заявлены европейскими операторами ещё в начале прошлого года именно под запуск проекта "Газпрома".

Кроме того, в пользу реализации проекта говорит и то, что строителям газопровода удалось привлечь в качестве подрядчика норвежскую компанию Kvaerner. Украинские СМИ сразу же обвинили Норвегию в "предательстве". Ведь успешная реализация проекта означает, что энергетический транзит, на который так рассчитывают Киеве, скорее всего, минует Украину.

В довершение всего страны Балтии коллективно покинули лагерь недругов российско-германского проекта газопровода "Северный поток-2". Эстония, Латвия и Литва отныне не возражают против строительства трубопровода при условии, что он будет соответствовать законодательству ЕС. Такой вывод следует из итогового документа состоявшейся 18 декабря в Таллине встречи прибалтийских премьер-министров.

Ничего личного, только бизнес

Однако представители украинские власти продолжают настаивать, что Киеву удастся заблокировать строительство российского газопровода, даже после того, как Германия разрешила прокладывать его на своей территории.

"Реакция Украины на новость о том, что Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" на территории Германии, неизменна. Украина настаивает на том, что это политизированный проект, направленный не только против экономики, но и безопасности всей Восточной Европы", — заявила заявила заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат фракции БПП Ольга Белькова.

"…На сегодня Украина — самый надежный партнер Европы в поставках газа. Вместе с тем единственная страна, которая выступает на стороне этого проекта, это Германия. Нам очень жаль, что Германия не видит угрозу в этом потоке. Поэтому Украина будет продолжать свою борьбу для защиты своих интересов, чтобы доказать: правда на нашей стороне, а строительство такого затратного проекта все равно ляжет в итоге на плечи европейских потребителей", — считает Белькова.

Однако нардеп почему-то не замечает заинтересованности других западноевропейских стран в прокладке газопровода в обход Украины.

"Что касается допустим — недопустим, то у Украины, к сожалению, особо не спрашивают, начиная с переговоров об урегулировании конфликта на востоке страны, и заканчивая газом, то есть украинских представителей там практически нет, переговоры идут между заинтересованными сторонами. А заинтересованными сторонами в реализации проектов газопроводов в обход Украины являются западноевропейские страны — Германия, Италия, Франция, Великобритания, восточноевропейские страны, страны Балкан — Сербия, Хорватия, Болгария, которые со своей стороны готовятся не к Северному, а к Турецкому потоку. Процесс идет, и процесс носит сугубо коммерческий характер. Никто не собирается домешивать сюда политику, поддержку Украины и другие политические аспекты, потому что речь идет сугубо о коммерческих контрактах, коммерческих отношениях, о банальном зарабатывании денег. Для Германии этот проект, безусловно, еще и политический с точки зрения усиления ее позиций и в Европейском союзе, и на европейском рынке газа. Естественно, что Германия будет прикладывать все усилия для дальнейшего развития этого проекта, плюс у нее появляется возможность получать дополнительные доходы от транзита российского газа — ограничения Третьего энергопакета, которые можно обойти за счет привлечения тех же немецких либо австрийских трейдеров в процесс транзита. Что называется, без обид — ничего личного, только бизнес", — пояснил Землянский.

Чего хотят Штаты

Украинская сторона продолжает надеяться, что Соединенные Штаты Америки смогут повлиять на строительство "Северного потока — 2". Действительно недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон также предостерег Европу от этого “опасного проекта, который подрывает принципы ее энергетической безопасности Европы” и заявил, что США выступает против строительства. Глава Госдепа заявил, что Вашингтон убежден в необходимости диферсифицировать источник поставки энергоносителей в страны Европы, что "в долгосрочной перспективе важно для безопасности ЕС".

Подобный интерес США в европейском газовом бизнесе можно объяснить тем, что США работают против усиления позиций Германии в Европе, считает Валентин Землянский.

"Кроме того не исключено, что США пытаются ограничить возможности поставок российского газа в Европу, для того чтобы вынудить Россию строить большее количество СПГ-терминалов и, соответственно, использовать потом российский газ в собственных нуждах. Причем в долгосрочной перспективе — речь идет о горизонте в 7-10 лет, когда пик добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах пройдет, а экономика, переведенная на газовые рельсы, будет требовать дополнительных объемов. Соответственно, российские СПГ будут востребованы, тем более, что уже второй танкер с российским сжиженным газом не так давно отправился в Бостон, так что прецеденты есть. Это большая геополитическая игра, и Украина в ней не является субъектом", — сказал Землянский.

Эксперт склоняется к мысли, что позиция США может затянуть процесс строительства Северного потока —2, но остановить его будет уже достаточно сложно.

"В качестве примера можно вспомнить строительство первой очереди Северного потока. Была такая же история, и мы говорили "не допустим!", "это ударит по украинской ГТС, по украинским интересам", и "вообще ничего такого быть не может, это "Мосфильм", это все враки", но тем не менее в 2011 году первая очередь Северного потока была запущена. Поэтому с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что и вторая очередь тоже будет реализована", — заключил Землянский.