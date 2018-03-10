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    Максим Праздников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Экономика. Архивное фото
    Рост соцвыплат раскрутит маховик инфляции - Праздников
    09:22 16.02.2018
    275Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Методы Кабмина по борьбе с бедностью будут способствовать иллюзорному росту благосостояния граждан на краткосрочный период, уверен эксперт Максим Праздников.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Украина получает самые дорогие в мире кредиты - эксперт
    09:14 03.02.2018
    6044Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Экономический эксперт Максим Праздников считает, что для получения средств под низкие ставки, Украине нужно более аргументированно отстаивать свою позицию на переговорах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Экономика. Архивное фото
    Рост соцвыплат раскрутит маховик инфляции - Праздников
    09:22 16.02.2018
    275
    Методы Кабмина по борьбе с бедностью будут способствовать иллюзорному росту благосостояния граждан на краткосрочный период, уверен эксперт Максим Праздников.
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