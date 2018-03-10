Согласно информации, рука мальчика застряла в мясорубке. В одиночку вытащить пальцы руки он не мог. Не смогли помочь и взрослые. Спасатели с помощью специальных инструментов распилили металлическую конструкцию корпуса мясорубки.
Мужчина проходил рядом с парковкой и услышал, как в автомобиле плачет ребенок. Малыш упал между сиденьями и перестал двигаться, поэтому мужчина вызвал патрульную полицию, разбил стекло и вытащил ребенка.
Родители назвали дочь Вселенная в честь прабабушки. Имя "Вселенная" встретилось за последние 11 лет впервые. Согласно информации, сейчас сложно уточнить, насколько часто это имя встречалось вообще, все данные в архиве.
По информации киевских СМИ, в реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП на ул. Гетьмана девочек, за жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".