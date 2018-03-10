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    ребенок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Избиение отца с ребенком на руках попало на видео. Видео
    Кадры жестокого избиения отца с ребенком на руках в США всколыхнули сети (18+) 
    00:19 10.03.2018
    406
    В Колорадо двое неизвестных жестоко избили мужчину с четырехлетней девочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.
    Смертельная авария во Львове. Девочку на санках сбил микроавтобус
    Во Львове ребенок на санках попал под микроавтобус, водитель скрылся
    01:58 26.02.2018
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    По информации депутата Львовского горсовета и руководителя сообщества VARTA1 Игоря Зинкевича, наезд совершен автомобилем Renault Master белого цвета с номерным знаком ВС8409ЕО.
    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
    Ребенок. Лечение
    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе
    16:23 14.02.2018
    751
    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Протоиерей Николай Данилевич
    В УПЦ поставили точку в скандале с отпеванием ребенка в Запорожье
    15:25 26.01.2018
    920Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По словам протоиерея Николая Данилевича, в Запорожье "трагично умерший ребенок, который был крещен в УПЦ КП, был отпет служителем той же конфессии и все".
    Шестилетний блогер заработал $11 млн, рассказывая о своих игрушках в интернете. Видео
    В США ребенок зарабатывает миллионы, рассказывая о своих игрушках на YouTube 
    10:13 13.12.2017
    522
    Шестилетний ребенок заработал $11 миллионов благодаря обзору игрушек на YouTube. Мальчик тестирует детские игрушки, а его родители записывают видеоролики для канала.
    Полиция Украины
    В Одесской области младенца положили в морозильную камеру
    14:21 30.11.2017
    805
    Со слов матери, мальчик родился мертвым и было принято решение поместить тело в морозильную камеру. Врачи сообщили о ЧП в полицию, сотрудники которой выехали по адресу проживания женщины.
    Под Харьковом мальчик засунул руку в мясорубку и остался инвалидом
    В Харьковской области ребенок засунул руку в мясорубку
    16:27 26.11.2017
    964
    Согласно информации, рука мальчика застряла в мясорубке. В одиночку вытащить пальцы руки он не мог. Не смогли помочь и взрослые. Спасатели с помощью специальных инструментов распилили металлическую конструкцию корпуса мясорубки.
    Криштиану Роналду со своими двойняшками. Архивное фото
    Роналду сообщил имя своего будущего ребенка
    21:28 27.10.2017
    276
    Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей подругой испанской моделью Джорджиной Родригес ожидают рождения ребенка в следующем месяце.
    В Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит, как 2-летний ребенок
    Во Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит как 2-летний ребенок
    18:52 06.10.2017
    1315
    Прожив до 27 лет девочка Do Thi Dung осталась ростом и развитием в 2-летнего ребенка. Она не может пройти более 10 шагов, быстро устает и не способна выполнять никакую домашнюю работу.
    Машины скорой помощи
    В Харьковской области годовалый ребенок отравился кремом для обуви
    11:32 22.08.2017
    85
    Годовалого ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Состояние здоровья мальчика врачи оценивают как средней тяжести. По факту инцидента открыто уголовное дело.
    В Полтаве женщина закрыла в машине маленького ребенка при 33 градусной жаре
    В Полтаве женщина закрыла в машине маленького ребенка при 33-градусной жаре
    10:35 18.08.2017
    1029Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Мужчина проходил рядом с парковкой и услышал, как в автомобиле плачет ребенок. Малыш упал между сиденьями и перестал двигаться, поэтому мужчина вызвал патрульную полицию, разбил стекло и вытащил ребенка.
    Новорожденные
    В России появилась девочка по имени Вселенная
    11:54 09.08.2017
    156
    Родители назвали дочь Вселенная в честь прабабушки. Имя "Вселенная" встретилось за последние 11 лет впервые. Согласно информации, сейчас сложно уточнить, насколько часто это имя встречалось вообще, все данные в архиве.
    В Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки
    В Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки
    17:15 29.05.2017
    178
    По информации полиции, девочка выпала из окна четвертого этажа, ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку.
    На месте убийства в Энергодаре
    СМИ сообщили подробности убийства 12-летней девочки в Энергодаре
    04:59 01.05.2017
    5314Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации СМИ, трагедия произошла на улице Энергетиков, 14 в 14-этажке. Женщина сначала задушила ребенка, а затем выбросила тело девочки из окна.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс заявила, что ее ребенок будет смотреть за ее игрой в 2018 году
    19:43 24.04.2017
    62
    По словам американской теннисистки Серены Уильямс, она не может дождаться, когда ее ребенок присоединится к зрителям в ложе игроков в следующем году.
    В США девочка выпала из автобуса на дорогу на полном ходу
    В США девочка выпала из автобуса на дорогу 
    15:15 24.04.2017
    109
    В американском штате Арканзас четырехлетняя девочка выпала из автобуса на дорогу. Ее удалось спасти водителю одного из проезжающих мимо автомобилей.
    На месте трагедии на улице Срибнокильской, 12
    Трехлетний мальчик, выброшенный матерью с 7 этажа в Киеве, умер - СМИ
    03:46 13.02.2017
    885
    По словам Влада Антонова, чуда не произошло, моментальная реакция полиции, профессионализм врачей скорой и реаниматологов лишь отсрочили смерть трехлетнего мальчика.
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Умерла одна из девочек, пострадавшая в ДТП на ул. Гетьмана в Киеве
    04:24 12.02.2017
    603
    По информации киевских СМИ, в реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП на ул. Гетьмана девочек, за жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
    Няня Гюльчехра Бобокулова в суде
    Няня из Узбекистана признала вину в убийстве ребенка в Москве
    17:05 24.10.2016
    330
    По словам переводчика няни из Узбекистана Гульчехры ­Бобокуловой, обвиняемой в убийстве ребенка, подсудимая признала свою вину и согласна с выдвинутыми обвинениями.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Ребенок. Лечение
    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе
    16:23 14.02.2018
    751
    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Избиение отца с ребенком на руках попало на видео. Видео
    Кадры жестокого избиения отца с ребенком на руках в США всколыхнули сети (18+) 
    00:19 10.03.2018
    406
    В Колорадо двое неизвестных жестоко избили мужчину с четырехлетней девочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.
    Смертельная авария во Львове. Девочку на санках сбил микроавтобус
    Во Львове ребенок на санках попал под микроавтобус, водитель скрылся
    01:58 26.02.2018
    258
    По информации депутата Львовского горсовета и руководителя сообщества VARTA1 Игоря Зинкевича, наезд совершен автомобилем Renault Master белого цвета с номерным знаком ВС8409ЕО.
    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
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