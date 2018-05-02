Как это? В Ужгороде в нескольких метрах от матери в коляске сгорел младенец

РИА Новости Украина

Иногда элементарная халатность приводит к непоправимому. И очень печально, что из-за этого страдают дети. Можно себе только представить, какие испытания выпали на долю крошечного младенца, ставшего жертвой родительского недосмотра, пишет закарпатская газета "Недиля".

В декабре прошлого года область облетела жуткая новость: в Ужгородской детской больнице от ожогов умер 6-месячный малыш.

В медучреждение из деревни Ботфалва Ужгородского района ребенка привезли в критическом состоянии. От полученных ожогов он умер. Об этом сообщили в Закарпатской полиции.

19-летняя Лариса (имена в материале заменены) к материнству была явно не готова. Ей хотелось иметь семью, жить по своему усмотрению, ходить туда, куда заблагорассудится, но… ребенок ее интересовал меньше всего. Вместе со своим сожителем она проживала в аварийной лачуге, которую даже трудно назвать домом.

Знали ли об этом другие? Конечно. Известно ли было сельсовету? Наверное, ведь село – не мегаполис, там каждый о каждом все знает.

По словам соседей, женщина получала на ребенка помощь, но не ухаживала за сыном, а также неоднократно оставляла его без присмотра на длительное время. Так почему же социальные службы не приняли соответствующих мер раньше времени? Почему равнодушие со стороны знакомых и чиновников спровоцировало непоправимое? Ведь, возможно, если бы кто-то раньше вмешался, Максим сейчас был бы жив.

Итак, дом Ларисы был в аварийном состоянии, в частности, крыша у трубы дымохода провалилась внутрь, комнаты были грязными, заброшенными, везде стоял смрад.

Там никто давно не убирал, не наводил порядок. В доме не было ни отопления, ни водоснабжения, ни канализации, ни света… даже мебели, которая нужна человеку для нормальной жизни. Через сквозные щели в стенах в помещение проглядывал солнечный свет и "заходил" ветер и зимний холод.

О каких-то санитарных нормах и обеспечении нормальных условий для ребенка его мать даже не думала. Ее устраивало все, но такая небрежность обернулась трагедией.

В таких катастрофических условиях шестимесячный мальчик постоянно переохлаждается, а Лариса пренебрегала безопасностью его жизни.

В тот вечер она поставила у коляски свечу. Так молодая женщина не раз делала и раньше. Таким образом она освещала помещение в сумерках. Мальчик лежал, накрытый покрывалом. Было около 22 часов.

Вскоре в той же комнате вместе с сожителем легла спать и Лариса. Свечу она при этом не погасила.

Однако случилось непредвиденное. Свеча упала. От пламени загорелось синтетическое покрывало. Огонь распространялся быстро.

Как же крепко должны были спать родители, чтобы не слышать при этом детского плача? Ведь огонь обжигал кожу мальчика, при этом он должен плакать. Почему ни мать, ни отец не встали посмотреть, что с ребенком не так?

Скорее всего, они были настолько пьяны, что им было все равно, что Максим неистово кричал. Или от водки они просто "отключились" от реальности.

Фото из открытых источников Пожар. Архивное фото

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Примерно в час ночи Лариса проснулась от запаха дыма и обнаружила, что горит детская коляска, а в нем – окутан огнем крошечный сын.

В то время у мальчика уже обгорело лицо, волосы на голове, шея, туловище, руки и ноги. Можно себе только представить, в каком состоянии был этот несчастный ребенок, и какую боль он терпел.

"У мальчика были ожоги 4 степени. По словам 19-летней матери, зажженная свеча в коляску упала случайно. Занялось одеяло, огонь перекинулся на ребенка. Родители поздно заметили пламя, потушили его, но ребенок уже получил тяжелые ожоги", — рассказали правоохранители.

Однако, как уверяла Лариса, свечу она поставила с правой стороны от входа в комнату на полу. Затем утверждала, что она перевернулась и упала в коляску. Но каким же образом она туда залетела, – так и осталось загадкой, ведь коляска находилась выше уровня пола.

Итак, Максимку отвезли в больницу, медики в борьбе за его жизнь сделали все возможное. Но спасти мальчика, к сожалению, не удалось. В 08.05 утра 7 декабря он умер.

УНИАН Скорая помощь в Украине. Архивное фото

По заключению судмедэкспертизы, у Максимки обгорело 75% тела.

"Смерть ребенка наступила в результате термических ожогов головы, шеи, туловища, конечностей 2-4 степени, с обугливание кистей и стоп, которые сопровождались развитием ожоговой болезни, интоксикации, осложнилось отеком легких и вещества головного мозга. Телесные повреждения возникли в результате действия высокой температуры пламени. Они были опасны для жизни в момент их причинения", – говорится в документе.

По словам соседей, женщина не ухаживала за сыном, а также неоднократно оставляла его без присмотра на длительное время. При этом пособие на ребенка получала, но об улучшении бытовых условий в доме не заботилась.

На судебном заседании Лариса свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном, но раскаяние ее оказалось уже очень запоздалым.

Хотя прокуратура сначала и просила дать ей 5 лет лишения свободы за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, но суд оказался к женщине гуманным.

Фактически Ларису признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, но в то же время освободили ее от пребывания за решеткой, изменив тюремный срок испытательным сроком на 1 год.