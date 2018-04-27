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    Во Владивостоке умер ребенок, ранивший себя в голову из пистолета

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    Во Владивостоке девятилетний мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, выстрелил себе в голову. Его госпитализировали, однако спасти так и не удалось.
    Автомобили скорой помощи в России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Девятилетний мальчик во Владивостоке, который ранил себя при игре с травматическим пистолетом, скончался в больнице, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

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    Скриншот ТСН
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    Накануне следователи сообщали, что в квартире во Фрунзенском районе Владивостока мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, выстрелил себе в голову. Его госпитализировали. СУСК начало проверку.

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    "Ребенок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

    По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что в США ребенок погиб от выстрела из найденного дома пистолета. 

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