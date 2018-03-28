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    Общество

    Маленький ребенок умер в Одесской области от гриппа

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (97)

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    По информации СМИ, в Одесской области годовалый ребенок был инфицирован вирусом A(H1N1). В целом в стране за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 тысяч 305 человек, из которых 64,1% - дети до 17 лет.
    Ртутный градусник и таблетки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Одесской области от гриппа скончался годовалый ребенок, сообщает информационный бюллетень "Грипп и ОРВИ в Украине".

    Заболевшая гриппом
    УНИАН
    Грипп наступает и завоевывает Украину

    По данным издания, малыш был инфицирован вирусом A(H1N1). В целом в стране за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 тысяч 305 человек, из которых 64,1% — дети до 17 лет. В целом уровень заболеваемости в Украине на 9,4% ниже эпидемического порога.

    В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли пять человек — трое детей и двое взрослых. Три из этих случаев были зафиксированы всего за одну неделю (с 26 февраля по 4 марта): в Запорожской области умер 47-летний мужчина, На Кировоградщине скончалась 45-летняя женщина и в Харьковской области грипп унес жизнь шестилетнего мальчика.

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