Маленький ребенок умер в Одесской области от гриппа

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Одесской области от гриппа скончался годовалый ребенок, сообщает информационный бюллетень "Грипп и ОРВИ в Украине".

По данным издания, малыш был инфицирован вирусом A(H1N1). В целом в стране за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 тысяч 305 человек, из которых 64,1% — дети до 17 лет. В целом уровень заболеваемости в Украине на 9,4% ниже эпидемического порога.

В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли пять человек — трое детей и двое взрослых. Три из этих случаев были зафиксированы всего за одну неделю (с 26 февраля по 4 марта): в Запорожской области умер 47-летний мужчина, На Кировоградщине скончалась 45-летняя женщина и в Харьковской области грипп унес жизнь шестилетнего мальчика.