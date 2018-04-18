В Одессе в многоэтажке сгорел ребенок, еще трое попали в больницу

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Один ребенок погиб и трое пострадали в результате пожара, который произошел ранним утром 18 апреля в пятиэтажке по улице Академика Заболотного, 22 в Одессе.

Как сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС, вызов в Службу спасения "101" поступил в половине шестого утра.

Пресс-служба ГСЧС Пожар в одесской многоэтажке

Прибывшие на место спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже. В 5:53 пожар был локализован, а в 5:56 потушен.

На месте пожара обнаружено тело 4-летней дочери хозяйки квартиры. Еще трое детей — 2-летняя дочь хозяйки и 14- и 7-летняя дочери ее сестры — отравились продуктами горения и доставлены в больницу. Самая маленькая девочка получила ожоги 9% тела.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при использовании свечки — в квартире за долги было отключено электричество.

На месте пожара работали 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.

Напомним, в результате пожара в киевской многоэтажке сгорел парень.