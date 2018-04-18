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    В Одессе в многоэтажке сгорел ребенок, еще трое попали в больницу

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    В квартире проживали четверо детей. Самая маленькая девочка получила ожоги 9% тела. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при использовании свечки.
    Пожар в одесской многоэтажке
    dumskaya.net

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Один ребенок погиб и трое пострадали в результате пожара, который произошел ранним утром 18 апреля в пятиэтажке по улице Академика Заболотного, 22 в Одессе.

    Как сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС, вызов в Службу спасения "101" поступил в половине шестого утра.

    Пресс-служба ГСЧС
    Пожар в одесской многоэтажке

    Прибывшие на место спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже. В 5:53 пожар был локализован, а в 5:56 потушен.

    На месте пожара обнаружено тело 4-летней дочери хозяйки квартиры. Еще трое детей — 2-летняя дочь хозяйки и 14- и 7-летняя дочери ее сестры — отравились продуктами горения и доставлены в больницу. Самая маленькая девочка получила ожоги 9% тела.

    Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при использовании свечки — в квартире за долги было отключено электричество.

    На месте пожара работали 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.

    Напомним, в результате пожара в киевской многоэтажке сгорел парень.

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