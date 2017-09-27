Кабмин упростил порядок получения помощи на ребенка

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому усовершенствуется порядок назначения и выплаты госпомощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно.
"Постановлением предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления. Выплата средств единовременной части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня", — сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.