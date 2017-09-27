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    Политика

    Кабмин упростил порядок получения помощи на ребенка

    (обновлено: )67
    При подаче заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы соцзащиты назначат такую ​​помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.
    Рука младенца
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому усовершенствуется порядок назначения и выплаты госпомощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно.

    Рука ребенка
    Фото из открытых источников
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    "Постановлением предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения назначать такую ​​помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления. Выплата средств единовременной части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня", — сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.


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