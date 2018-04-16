В Харькове прохожий спас из огня ребенка и пенсионера

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Прохожий спас из огня маленького ребенка и пенсионера в Харькове, сообщает NewsRoom со ссылкой на очевидцев.

По данным пресс-службы областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло около 19:47 в воскресенье в пятиэтажном здании по переулку 23-го Августа, 3. Пожар начался в квартире на втором этаже. В больницу были доставлены ребенок и один взрослый.

newsroom.kh.ua Мужчина, спасший ребенка в Харькове

Как сообщают свидетели, первым огонь заметил работник расположенного неподалеку здания. Молодой человек подбежал к дверям подъезда и стал кричать, что в доме пожар. Как только первый житель вышел наружу, молодой человек забежал внутрь, после чего вынес на руках на свежий воздух маленького мальчика и помог выйти его дедушке.

После этого мужчина вместе с коллегой попытался самостоятельно потушить возгорание на балконе, но не смог этого сделать без средств защиты от дыма.

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