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    В Харькове прохожий спас из огня ребенка и пенсионера

    (обновлено: )26
    По данным очевидцев, мужчина заметил пожар на втором этаже многоквартирного дома, вынес на руках маленького мальчика и помог выйти его дедушке.
    На месте пожара в многоквартирном доме в Харьве, 15 апреля 2018
    facebook.com/kharkiv1654

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Прохожий спас из огня маленького ребенка и пенсионера в Харькове, сообщает NewsRoom со ссылкой на очевидцев.

    По данным пресс-службы областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло около 19:47 в воскресенье в пятиэтажном здании по переулку 23-го Августа, 3. Пожар начался в квартире на втором этаже. В больницу были доставлены ребенок и один взрослый.

    newsroom.kh.ua
    Мужчина, спасший ребенка в Харькове

    Как сообщают свидетели, первым огонь заметил работник расположенного неподалеку здания. Молодой человек подбежал к дверям подъезда и стал кричать, что в доме пожар. Как только первый житель вышел наружу, молодой человек забежал внутрь, после чего вынес на руках на свежий воздух маленького мальчика и помог выйти его дедушке. 

    После этого мужчина вместе с коллегой попытался самостоятельно потушить возгорание на балконе, но не смог этого сделать без средств защиты от дыма. 

    Ранее во Львове спасли ребенка, который застрял в заборе.

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